Überleben neben dem Raumschiff

Eber-Hart-Festival versucht sich gegen Bayern-3-Dorffest zu behaupten - vor 42 Minuten

HAAG - Das Leben ist hart und mitunter kann es ein ganz schönes Arschloch sein. Diese Gedanken dürften den Veranstaltern des Eber-Hart-Festivals kurz durch den Kopf geschossen sein, als sie erfuhren, dass das Raumschiff „Bayern 3 Dorffest“ just an dem Tag in Bubenheim landet, an dem man ein paar Kilometer weiter im anderen Treuchtlinger Ortsteil Haag das Eber-Hart-Open-Air über die Bühne geht. Das ist – vorsichtig gesagt – unglücklich gelaufen.

The Sinful Saints



The Sinful Saints



Jetzt kämpfen da zwei Veranstaltungen um Publikum, deren Kräfteverhältnisse eher so ein David-gegen-Goliath-Ding sind. Mit dem Unterschied, dass man Goliath noch eine Axt in die Hand gedrückt und David die Hände auf den Rücken gefesselt hat.

„Unser Festival wird von circa 500 Besuchern am Samstagabend auf 75 Besucher schrumpfen, das haben damals die Erfahrungen mit Bayern3 in Georgensgmünd schon gezeigt“, schätzt Norbert Fleischmann vom Eber-Hart-Verein. Beim Dorffest rechnet man dagegen so in etwa mit dem 500- bis 1000-Fachen an Besuchern.

Aber Ebert-Hart wäre nicht Eber-Hart, wenn man es nicht trotzdem durchziehen würde. Die vergangenen 24 Jahre waren auch nicht immer ein Pappenstiel. Also besinnt man sich darauf, dass man auch mit 75 Gästen ganz hübsch feiern kann und man außerdem ja auch am Freitag schon startet. Und vielleicht werden es ja dann doch auch am Samstag ein paar mehr.

Bilderstrecke zum Thema Feiern und Rocken beim Eber-Hart-Festival in Haag Beim 23. Eber-Hart-Festival im Haager Marmorwerk wurde vor und auf zwei Bühnen gerockt, getanzt und gefeiert - umsonst und draußen zur Musik kleiner Bands ganz unterschiedlicher Stilrichtungen.



Vom Musikalischen her hätte es das Programm verdient. An den beiden Tagen fährt man zwölf Bands auf. Darunter eine starke Lokalfraktion mit Butter Bread Yellow (Treuchtlingen, Indie-Rock), Schluss mit Lustik (Weißenburg/Eichstätt, Spaß-Punk) oder Kilian (Treuchtlingen, Metal).

Es hat sich aber auch eine kleine, sehr feine Funk-Fraktion ins Programm geschmuggelt. Da wären die in der Region mittlerweile bestens bekannten Filistine aus Neumarkt und die ziemlich wunderbaren Sinful Saints aus der Schweiz, die man sich wirklich einmal angehört haben sollte.

Freitag, 7. September, Samstag, 8. September, 17 Uhr, Steinbruch, Haag

Jan Stephan Carpe diem