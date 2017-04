UFC Ellingen: Der irgendwie ganz andere Sportverein

Am Wochenende wird das 25-jährige Bestehen gefeiert - vor 1 Stunde

ELLINGEN - Angefangen hat die Geschichte mit neun Kindern und Jugendlichen hinter dem Ellinger Feuerwehrhaus. 25 Jahre später hat der UFC Ellingen 800 Mitglieder und ist damit einer der größten Vereine in Altmühlfranken. Unter dem Dach des Unabhängigen Freizeitsport Clubs hat sich ein modernes Sportangebot mit vielen Trendsportarten entwickelt. In vielen Sparten geben junge Leute den Ton an. Am Samstag beginnen die Jubiläumsfeierlichkeiten.

Vielfalt ist Trumpf beim Unabhängigen Freizeitsport Club Ellingen: Der UFC organisiert große Fahrradtouren durch die Alpen ebenso wie ein ... Foto: UFC Ellingen



Am Samstag, 29. April (also am Vorabend der offiziellen Gründung am 30. April 1992), beginnt um 19.00 Uhr die sogenannte „Turnschuh-Gala“. Der Festabend hebt sich schon rein begrifflich von den übli­chen Jubiläumsfesten ab. Keine Festansprachen, keine Ehrungen, kein starrer Programmablauf. Dafür eine lockere Veranstaltung mit einem bunten Mix aus Sport und Unterhaltung.

Moderiert wird die Gala durch Vereinsmitglied Alexander Höhn. Der einstige Karnevalspräsident wird in seiner bekannt launigen Art Amüsantes und Wissenswertes aus 25 Jahren Vereinsgeschichte zusammentragen. Die Sportakrobatik-Mädels um Andrea Landgraf zeigen Ausschnitte aus ihrem aktuellen Programm. Aikido und Dynamic Karate werden mit Vorführungen zu sehen sein. Und Park­our-Trainer Marius Beckler wird um den Zuschauerblock herum einen Parkour laufen.

Gewürzt mit Filmbeiträgen aus der vereinseigenen Videogruppe, sind Spaß und Abwechslung bei der „Turnschuh-Gala“ garantiert. Eine Foto-Ausstellung mit Motiven aus 25 Jahren Vereinsgeschichte rundet das Programm ab. Im Anschluss an die Vorführungen spielt die Coverband „EMC“. Beim zeitgleich startenden italienischen Buffet können Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins den Abend kulinarisch und musikalisch ausklingen lassen. Die Veranstaltung ist nahezu ausverkauft, einzelne Restplätze gibt es noch.

Am 30. April startet die Gründungsaktion hinter dem Ellinger Feuerwehrhaus. Wer miterleben will, wie einfach und unspektakulär die Vereinsgründung vor exakt 25 Jahren stattfand, ist am selbigen Tag um 14.00 Uhr eingeladen, am Gründungsort vorbeizuschauen. Ebenfalls in diesem Zusammenhang erwähnenswert: Die Jungs und Mädels vom UFC-Sportlertreff organisieren ab 18.00 Uhr zusammen mit den Ellinger Schützen die Maibaumaufstellung samt Maibaumfeier.

... spaßiges Fußballturnier. Die eigene Unabhängigkeit war dem Ellinger Sportverein, dem seit seiner Gründung Matthias Schulz als Vorsitzender vorsteht, stets wichtig. Der Zulauf von 800 Mitgliedern beweist den Erfolg dieser Strategie. Foto: UFC Ellingen



Am 1. Mai begeben sich dann große und kleine Radsportfreunde auf eine gemeinsame Tour nach Nürnberg. Abfahrt ist um 9.00 Uhr an der katholischen Kirche St. Georg in Ellingen. Die familienfreundliche Radtour führt über Pleinfeld entlang der Mühlenstraße und dann weiter über Georgensgmünd und Roth (Spielplatz!) bis nach Rednitzhembach. Von da aus wird am Kanal entlang bis Nürnberg geradelt. Eine Stärkung in der Nürnberger Altstadt, ein Erinnerungsfoto und die abschließende Rückfahrt mit dem Zug runden den erlebnisreichen Radltag ab. Je nach Kondition der Kinder ist eine Teilnahme ab sieben bis neun Jahren möglich. Anmelden kann man sich per E-Mail unter info@ufc-radsport.de bzw. unter der Whatsapp-Nummer 01 70 / 8 74 46 98.

Badmintonfreunde kommen am 13. Mai beim Badminton-Jubiläumsturnier auf ihre Kosten. Am 20. Mai findet in der Ellinger Schulsporthalle ein Jubiläums-Streetballturnier statt. Und am 1. Juli schließt das Jubiläumsjahr mit einem Fußball-Jubiläumsturnier am UFC-Waldplatz.