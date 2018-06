Obwohl das Wetter in diesem Jahr nicht ganz so gut mitspielte, feierten die zahlreichen Festivalbesucher beim Ellinger Gutsfest trotzallem bis spät in die Nacht. Mit dabei waren Topacts wie "Glasperlenspiel", "Lea" und Michael Gabler.

WEISSENBURG (um) – Es gibt wohl keinen anderen Tag im Jahr, an dem die Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasium so ausgeschlafen und früh dran sind wie am Tag des Abi-Scherzes. Nur nichts verpassen, heißt es da! Gestern war es wieder so weit: In und um die Weißenburger Schule herrschte Partylaune und die erste Unterrichtsstunde wurde zur großen Gaudi im Lichthof. Der Abi-Jahrgang 2018 (alle 110 Schülerinnen und Schüler haben bestanden) hatten einige Spiele vorbereitet