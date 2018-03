Der Mann aus Zirndorf wollte in Richtung Norden fahren, bog aber versehentlich auf die Einfahrt in Richtung Süden ab. Als dem 69-Jährigen das auffiel, wendete er. Eine 23-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen frontal in das drehende Fahrzeug. Die Frau und ihr Begleiter wurden beim Zusammenprall leicht verletzt und ins Krankenhaus Gunzenhausen gebracht. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin blieben hingegen unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungen zufolge bei 115.000 Euro, die B2 war in der Nacht für zwei Stunden komplett gesperrt. © NEWS5 / Simon