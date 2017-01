Unfallauto flog bei Pleinfeld aus der Kurve und aufs Dach

Junge Frau aus der Region hatte Glück und konnte unverletzt aus dem Fahrzeug befreit werden. - vor 14 Minuten

PLEINFELD/ST. VEIT - Viel Glück hatte eine junge Autofahrerin aus der Region, als sie mit ihrem Auto auf der Kreisstraße zwischen Pleinfeld und St. Veit aus der Kurve rutschte.

Hätte übel ausgehen können: Eine junge Autofahrerin aus der Region flog mit ihrem Fahrzeug aus der Kurve und landete auf dem Dach. Die Rettungskräfte waren schn ell vor Ort. © Jan Stephan



Das Auto landete auf dem Dach und die junge Frau wurde als eingeklemmt gemeldet, weswegen ein größeres Aufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften sofort zum Unfallort ausrückte. Einmal umgedreht konnte die Frau ohne größere Verletzungen selbst aus dem Auto klettern und zeigte sich kurz darauf vor allem erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert war. Ursache für den Unfall war die schneeglatte Fahrbahn, mit der die Autofahrer in der Region in den nächsten Tagen noch weiter zu kämpfen haben werden.

Jan Stephan