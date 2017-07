Unwetter und Brandstiftung sorgen für turbulenten Abend in Weißenburg

Blitzeinschläge und ein Feuer in einem Teil der alten Mittelschule - vor 56 Minuten

WEISSENBURG - Das schwere Unwetter, das an frühen Sonntagabend über das Weißenburger Land hinweggezogen ist, hat für mindestens zwei größere Schäden gesorgt. Im Weißenburger Ortsteil Holzingen schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Auch im Pappenheimer Ortsteil kam es zu einem Schaden durch Blitzeinschlag. Zudem sucht die Polizei derzeit nach potentiellen Brandstiftern, die für einen Schaden an einem Teil der alten Mittelschule gesorgt haben.

Die Feuerwehren aus Weißenburg und Holzingen hatten die Situation schnell unter Kontrollen. Gut so, den bald kam die Alarmierung für einen möglicherweise durch Brandstiftung verursachten Schaden in Weißenburg. © Jan Stephan



Die Feuerwehren aus Weißenburg und Holzingen hatten die Situation schnell unter Kontrollen. Gut so, den bald kam die Alarmierung für einen möglicherweise durch Brandstiftung verursachten Schaden in Weißenburg. Foto: Jan Stephan



Ein gewaltiger Schlag ließ die Einwohner Holzingens gegen 16.45 Uhr aus den Sofas fahren. Ein Blitz war in der neuen Siedlung Richtung Weißenburg eingeschlagen. Augenzeugen berichteten, dass der Blitz zunächst in einen stählernen Strommasten einschlug und von dort auf das nahegelegene Haus übersprang. Der Blitz soll mitten durch das Dach geschossen sein.

Dafür sahen die Schäden vor Ort noch vergleichsweise überschaubar aus. Die Feuerwehren aus Weißenburg und Holzingen hackten den Dachstuhl in kleineren Teilen auf. Flammen waren vor Ort keine zu sehen, aber Rauch zeigte an, dass im Gebälk des Dachstuhls noch Material brannte. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte . Selbst wenn der eigentliche Brandschaden überschaubar ausfallen sollte, dürfte das eingedrungene Wasser für erhebliche Schäden im Gebäude gesorgt haben.Verletzt wurde bei dem Blitzeinschlag niemand. Mit den Feuerwehren waren auch BRK und Polizei vor Ort.

Ein Blitz hat bei den schweren Unwettern am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Holzingen eingeschlagen. Nicht der einzige Schaden an diesem Abend. © Jan Stephan



Ein Blitz hat bei den schweren Unwettern am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Holzingen eingeschlagen. Nicht der einzige Schaden an diesem Abend. Foto: Jan Stephan



Zu einem Brand wegen Blitzschlags kam es auch im Pappenheimer Ortsteil Neudorf, wo ein Strohballen an einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand geriet. Auch hier konnten die örtlichen Wehren das Problem schnell in den Griff bekommen.

Gasaustritt in Schambach

Für größere Unruhe sorgte zudem die Beobachtung von Passanten, dass in Schambach Gas austrete. Die Polizei, die vor Ort kontrollierte stellte aber fest, dass es sich um eine Fehleinschätzung handelte. Offenbar war das Abwasser in dem Treuchtlinger Ortsteil in Fontänen aus dem überforderten Abwassersystem geschossen und hatten für einen eigenwilligen Geruch gesorgt. Ansonsten gab es nach Stand Freitagabend an vielen Stellen im Landkreis kleinere Schäden zu vermelden.

Parallel zum Unwetter sorgte ein Brand in einem zum Abriss bestimmten Teil der Mittelschule am Seeweiher für Unruhe. Nach aktuellem Stand konnten dort drei kleinere Brandherde festgestellt werden, die offensichtlich nicht auf einen Blitzschlag zurückzuführen sind. Zeugen berichteten davon, eine Gruppe von Jugendlichen beobachtet zu haben, die aus dem Gebäuden flohen. Die Polizei sucht derzeit nach mindestens zwei Jugendlichen in Kapuzenpullovern.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Jan Stephan