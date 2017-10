Vanessa Beckstein holte Bronze in Warschau

Taekwondo-Athletin des SV Nennslingen im Halbfinale durch Verletzung gestoptt – Euro-Start in Zypern - 29.09.2017 08:45 Uhr

NENNSLINGEN - Vanessa Beck-stein war jetzt bei den „Polish Open“ in Warschau am Start und holte dort Rang drei und somit die Bronzemedaille.

Erst durch eine Verletzung gestoppt: Vanessa Beckstein musste in Warschau verletzungsbedingt im Halbfinale auf­hören, freute sich aber dennoch über Bronze. © SV Nennslingen



Für die Taekwondo-Athletin aus den Reihen des SV Nennslingen ging es bei dem Turnier in Polen nicht unbedingt darum, Punkte zu holen, sondern um die Vorbereitung auf die bevorstehende Jugend-Europameisterschaft in Zypern. In ihrer Gewichtsklasse hatten sich 25 Athletinnen aus den Ländern Israel, Russland, Griechenland, Polen, Schweden, Italien, Serbien, Norwegen, Kroatien, Spanien, Australien und Tschechien angemeldet.

Vanessa erhielt zunächst ein Freilos, dadurch verzögerte sich der erste Kampf gegen Andjela Kujundzic vom Serbischen National Team. Die Juranerin legte dann allerdings einen souveränen Start hin. Erste Runde 6:1, zweite Runde 12:4 und schließlich dritte Runde 19:4, wobei die Serbin nur einen Treffer landete (zwei Punkte), die beiden anderen Punkte waren Verwarnungen.

Die Viertelfinalgegnerin Aleksandra Lojko aus Polen machte es der Nennslinger Taekwondoka dagegen richtig schwer. Sie ging sofort mit zwei Zählern in Führung, doch Vanessa glich zum Ende der ersten Runde zum 4:4 aus. In der zweiten Runde ging die Lokalmatadorin wieder mit 8:4 in Führung, doch Vanessa schaffte wieder den Ausgleich, mit einem Bilderbuchtreffer zum Kopf (ein Kick den nur wenige Taekwondoka beherrschen).

Letzte Runde: Aleksandra Lojko ging wieder in Führung und behielt diese bis eine Sekunde vor Schluss mit 16:15 Punkten. Vanessa Beckstein kämpfte beherzt, setzte wieder einen Kopftreffer und gewann, quasi mit dem Schlusspfiff, noch mit 18:16 Punkten. Was Trainer Horst Scholz und sein Schützling jedoch noch nicht ahnten: Vanessa hatte sich am Fuß verletzt. Durch den hohen Adrenalinspiegel machten sich die Schmerzen erst etwa zehn Minuten nach dem Fight bemerkbar. Was tun, war jetzt die Frage. Beide beschlossen auf Sicherheit zu gehen. Vanessa Beckstein startete im Halbfinale gegen Anna Giakoumopoulou aus Griechenland doch schon nach ungefähr zehn Sekunden warf ihr Coach das Handtuch und es blieb bei der Bronzemedaille.

„Jetzt heißt es auskurieren und erholen“, so Scholz. Vanessa startet nämlich am 2. November in Larnaka/Zypern bei der Europameisterschaft der Jugend und hat die besten Voraussetzungen den Titel zu holen.