Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Saugroboter

Ehepaar vernahm verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei - vor 10 Minuten

INDERNBUCH - Damit hatten die Beamten aus Weißenburg bei ihrem Einsatz wohl nicht gerechnet: In der Nacht auf Sonntag ertappten sie in einer Wohnung in Indernbuch einen Saugroboter auf frischer Tat. Ein älteres Ehepaar hatte wegen verdächtiger Geräusche die Polizei gerufen.

Wie die Polizei mitteilte, vernahm das Ehepaar seltsame Geräusche aus der Wohnung im ersten Obergeschoss. Ihre Kinder, die in der Wohnung wohnen, waren zu der Zeit im Urlaub. Deshalb dachte das Ehepaar an Einbrecher und alarmierte die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass es sich bei den vermeintlichen Dieben um den neuen Saugrobotter der Familie handelt. Dieser hatte sich kurz vor Mitternacht automatisch eingeschaltet und seinen Dienst verrichtet. Das Ehepaar konnte nach der Entwarnung wieder beruhigt schlafen gehen.

