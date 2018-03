„Eine schöne Momentaufnahme“: So sieht Trainer Marius Lang den aktuellen vierten Tabellenplatz des VfL Treuchtlingen II in der Basketball-Bayernliga Mitte. Der Regionalliga-Unterbau mit vielen jungen und talentierten Spielern feierte gegen den Post SV Nürnberg mit einem 65:58 den dritten Sieg in Serie. „Es läuft bei uns und macht richtig Spaß“, sagt der Coach.