Wieder auf Erfolgskurs: Nach den drei Niederlagen zum Rückrundenauftakt bedeutete das 83:72 gegen Goldbach für die VfL-Baskets nun den dritten Sieg in Serie in der 1. Regionalliga Südost. Letzlich setzte sich die spielerische Qualität und auch die Heimstärke der Treuchtlinger gegen das sehr kampfbetont spielende Schlusslicht durch. © Uwe Mühling

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Das Pleinfelder Hummelremmidemmi war größer denn je Noch nie war das Hummelremmidemmi größer als am Sonntag: Insgesamt 54 Gruppen – und damit sieben mehr als 2018 – schlängelten sich unter ohrenbetäubendem Lärm durch die Marktgemeinde Pleinfeld und verwandelten die Rezatgemeinde in einen tobenden Hexenkessel. Bereits am Morgen hatten die mas­kierten Gruppen die Hummelmesse in der Pfarrkirche St. Nikolaus gefeiert, bei der erstmals Pfarrer Ottmar Breitenhuber predigte. Nach 20 Jahren Hummelremmidemmi ist Pleinfeld als Faschingshochburg in der Region fest etabliert.

„Bayerische“ der U17-Mädels ein voller Erfolg Wenn draußen An der Hagenau der große Mannschaftsbus des FC Bayern München parkt und drinnen in der Landkreishalle eine Staatssekretärin, zwei Landtagsabgeordnete, ein Landrat, weitere Lokalpolitiker und obendrein noch viele Spitzenfunktionäre aus Fußball und Sport zu Gast sind, dann muss etwas Besonderes los sein. Und so war es auch am vergangenen Samstag, denn in Weißenburg ging die Bayerische Hallenfußball-Meisterschaft der U17-Juniorinnen (B-Jugend) über die Bühne.

Bunte Show zum Weißenburger Stadtball Ein abwechslungsreiches Programm haben der Oberhochstatter Carnevalsverein (OCV) und der FC/DJK beim 11. Stadtball in Weißenburg geboten. Sowohl die Kinder- als auch die Junioren- und die Prinzengarde des OCV zeigten Garde- und Showtänze. Die FC/DJK-Damen ließen den Charleston auferstehen und die jungen FC/DJK-Damen wuselten als Clowns über die Bühne. Das OCV-Männerballett spielte Feuerwehr und OB Jürgen Schröppel erwies sich beim Sketch als Socken- und Schlagerkenner.