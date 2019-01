VfL-Baskets brennen gegen Schwabing auf Wiedergutmachung

Treuchtlinger erwarten am Samstag, 19. Januar, um 19 Uhr den starken Tabellennachbarn - vor 3 Minuten

TREUCHTLINGEN - Das erste Heimspiel des neuen Jahres ist für die VfL-Baskets zugleich ein Duell zweier Tabellennachbarn: Die gastgebenden Treuchtlinger nehmen aktuell den fünften Tabellenplatz der 1. Regionalliga Südost ein, die Gäste vom MTSV Schwabing stehen auf Rang sechs – eine Spannung versprechende Konstellation also vor dem Anwurf am heutigen Samstag um 19 Uhr in der Turnhalle der Senefelder Schule.

Wiedersehen: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr spielten und gewannen die Treuchtlinger zu Hause gegen Schwabing. VfL-Spieler Florian Beierlein (am Ball) war damals mit 24 Punkten der Topscorer. © Uwe Mühling



Wiedersehen: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr spielten und gewannen die Treuchtlinger zu Hause gegen Schwabing. VfL-Spieler Florian Beierlein (am Ball) war damals mit 24 Punkten der Topscorer. Foto: Uwe Mühling



Während die VfL-Korbjäger am vergangenen Wochenende zum Rück-runden-Auftakt eine bittere 80:90-Niederlage bei TTL Bamberg hinnehmen mussten, fiel das Schwabinger Spiel gegen Schlusslicht Goldbach aus. Deshalb ist der „Männer-Turn-Sport-Verein“ aus dem Herzen Münchens auch mit einer Partie im Rück-stand und bringt es bei sieben Siegen und sechs Niederlagen auf 14 Zähler. Die Treuchtlinger haben 16 Punkte (acht Siege/sechs Niederlagen).

Die Gäste, die bereits das Hinspiel in München mit 101:85 gewonnen haben, könnten also bei einem weiteren Erfolg mit dem VfL gleichziehen. Das allerdings will die Treuchtlinger Mannschaft um Trainer Stephan Harlander verhindern: „Wir sind heiß auf dieses Spiel und brennen auf Wiedergutmachung“, unterstreicht der Coach vor dem Match gegen den einstigen Deutschen Meister (1947 und 1949) aus Schwabing.

In Sachen Wiedergutmachung spielt Harlander auf den schwachen Auftritt in Bamberg an. „Das war nichts von einigen Spielern“, kritisierte der Trainer und sprach vor allem von einer „mentalen Geschichte“. Bei aller Kritik dürfe man aber eines nicht vergessen: „Bamberg hat das richtig stark gemacht und ist kein Fallobst. In dieser Liga darfst du mental nicht nachlassen – doch das haben wir in Bamberg gemacht“.

Letztlich wollen und müssen Coach und Mannschaft den misslungenen Auftakt abhaken und den Blick auf die nächsten Spiele richten. Mit Schwabing, Oberhaching und Breitengüßbach haben die VfL-Baskets „große Kaliber“ vor der Brust. „Wir können gegen all diese Teams bestehen – oder auch nicht“, sagt der Trainer und spricht für die kommenden Wochen von einer Art „Wundertüte“.

Erst einmal geht es am heutigen Samstag zu Hause gegen Schwabing. „Eine große und athletische Mannschaft“, erwarten Harlander und Co. Topscorer der Gäste ist der 18 Jahre alte Juniorennationalspieler Joshua Obiesie. Er zählt wie viele weitere Talente zu der in Schwabing ansässigen Internationalen Basketball-Akademie, spielt in der Nachwuchs-Bundesliga, in der Herren-Regionalliga und läuft seit Kurzem auch durch eine Doppellizenz für s.Oliver Würzburg in der BBL auf. Hier hat er gegen den FC Bayern München sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

Im Schnitt legt Obiesie in der 1. Regio 21,3 Punkte auf. Im Hinspiel zeigte er auch gegen Treuchtlingen mit 29 Körben seine Qualitäten. Isaiah Ihnen lag mit 31 Zählern sogar noch höher. Zu den Toptalenten gesellen sich allerdings auch erfahrene Spieler wie der Ex-Ansbacher Nick Freer, der in der Vorrunde 16 Punkte zum Sieg gegen den VfL beisteuerte. Die Zuschauer in der „Sene“ dürfen sich also auf viel Klasse freuen.

„Schwabing ist ein Topteam“, unterstreicht denn auch Stephan Harlander.

Der VfL-Trainer muss diesmal auf Youngster Luca Wörrlein verzichten, dem unter der Woche die Weisheitszähne herausoperiert wurden. Angeschlagen ist zudem Robin Seeberger, dessen Einsatz sich erst im Abschluss-training am Freitagabend entschieden hat. UWE MÜHLING

Der VfL Kader: Stefan Schmoll, Claudio Huhn, Peter Zeis, Simon Geiselsöder, Florian Bayerlein, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Jonathan Pospiech, Robin Seeberger (?), Moritz Schwarz, Yannick Rapke, Tobias Hornn, Jens Kummer.