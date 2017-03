VfL-Baskets fahren zum Derby

TREUCHTLINGEN - Nach den jüngsten Niederlagen in der 1. Basketball-Regionalliga Südost steht für den VfL Treuchtlingen heute ein besonderes Spiel an: Die Baskets treten um 19.30 Uhr bei hapa Ansbach in der Sporthalle des Theresien-Gymnasiums an und wollen dort mit einem Sieg den zweiten Platz absichern.

Wird sich wieder auf eine enge Verteidigung einstellen müsen: VfL-Korbjäger Stefan Schmoll, der im Hinspiel mit 20 Punkten der Topscorer war. Foto: Uwe Mühling



„Es sind noch sechs Spiele in dieser Saison, die wir gewinnen können, die man aber auch verlieren kann“, blickt VfL-Coach Stephan Harlander auf die restliche Spielzeit. „Der Vizetitel wäre toll, aber das wird hauchzart“, zumal die Treuchtlinger aktuell nur zwei Zähler Vorsprung vor Bad Aibling haben. „Wir müssen nach den wirklich knappen und unglücklichen Nieder­lagen nun Reaktion zeigen“, fordert er von seiner Mannschaft.

Mit dem Kampf um den Titel ist es – realistisch gesehen – für die Treuchtlinger vorbei, denn die Coburger ha­ben derzeit sechs Punkte Vorsprung und ein Ausrutscher des hochprofessionellen und breit aufgestellten Oberfranken-Teams nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund „geht es für uns ganz normal weiter“, so Harlander vor dem Spiel in Ansbach.

Das Derby ist auch für ihn etwas Besonderes, „da wollen wir natürlich gewinnen“. Doch das will das hapa-Team, das heuer etwas unter Form spielt, auch. Harlander: „Das wird wie immer eine enge Kiste.“ Im Hinspiel allerdings zeigten die VfL-Baskets, wer im westlichen Mit­telfranken momentan vorne ist. Mit 78:56 wurden die Ansbacher nach Hause geschickt.

Doch darauf sollten sich die Treuchtlinger keinesfalls ausruhen – oder hoffen, dass das Ansbacher Team einen ähnlich schwachen Tag erwischt. Doch gerade für das Derby in Ansbach dürfte der sport­liche Ehrgeiz im VfL-Team wieder voll da sein – auch wenn die jüngsten Nie­derlagen die Euphorie ein wenig gedämpft haben. „Wir selbst müssen unsere Leistung bringen“, fordert er, auch die jüngeren Spieler müssten wieder beweisen, was sie können.

„Super trainiert“

Stephan Harlander ist vor der Fahrt nach Ansbach guter Dinge, zumal „wir am Mittwoch super trainiert haben“ und keine größeren Verletzungssorgen vorhanden sind. Allerdings ist hinter dem Einsatz von Claudio Huhn berufsbedingt noch ein kleines Fragezeichen. Und Alexandros Mavropoulos, der die vergangenen zwei Wochen krank war, hat sich auf eigenen Wunsch aus der „Ersten“ verabschiedet. Aber auch die Ansbacher sind nicht komplett – bei „hapa“ fehlt der noch immer gesperrte Jonathan Pospiech.

VfL Treuchtlingen: Stefan Schmoll, Kevin Vogt, Tim Eisenberger, Simon Geiselsöder, Claudio Huhn, Jonas Rauch, Florian Beierlein, Jonathan Schwarz, Arne Stecher, Tobias Heinz.

