VfL-Baskets feiern Sieg im Topspiel gegen Coburg

Halbzeitmeister! Treuchtlinger setzten mit 70:65 durch - vor 16 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die VfL-Baskets haben es geschafft: Mit einem 70:65 im absoluten Topspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter BBC Coburg haben sie Platz eins in der 1. Regionalliga Südost erobert.

Jubel bei den VfL-Baskets: Die Treuchtlinger feierten den Erfolg im Topspiel gegen Coburg und damit den Sprung an die Spitze der 1. Regionalliga Südost. © Uwe Mühling



Auschlaggebend dafür sind die Erfolge in den direkten Vergleiche gegen die punktgleichen Teams von Coburg und Bad Aibling. Weil das Nachholmatch am Donnerstagabend vor rund 850 begeisterten Zuschauern in der Turnhalle der Senefelder Schule zugleich den Schlusspunkt der Vorrunde der Saison 2016/17 markierte, sind die Treuchtlinger nun auch Halbzeitmeister und haben damit einen weiteren Höhepunkt in ihrer Erfolgsgeschichte erreicht – dementsprechend ausgelassen feierten Spieler, Fans und Trainer Stephan Harlander den Sieg.

Für den Coach, der am Dreikönigstag 48 Jahre alt wird, war es zugleich ein perfektes und um ein paar Stunden vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Harlander fand es schlichtweg "unfassbar", dass den VfL-Baskets der nächste große Coup gelungen ist – vor allem mit Blick auf die seit Wochen schwierige Trainingssituation aufgrund vieler verletzter oder fehlender Spieler.

Dennoch zeigte seine Truppe, die unter anderem aus beruflichen Gründen auf Claudio Huhn verzichten musste, eine starke und geschlossene Leistung. "Es war ein absoluter Teamerfolg", befand Stephan Harlander und stellte zugleich die hervorragende Leistung des Gegners heraus. "Coburg ist verdient oben. Man hat gesehen, dass sich heute die zwei besten Verteidigungsteams der Liga gegenüberstanden. Es war ein echtes Spitzenspiel".

Ausdrücklich dankte Harlander auch dem mitgereisten Coburger Fanblock: "Beide Seiten haben für eine Superstimmung gesorgt". Das konnte auch BBC-Coach Simon Bertram unterstreichen: "Richtig cool, es hat mega Spaß gemacht, hier zu spielen", sagte er und erwies sich als fairer Verlierer: "Getragen von der Athmospäre hat der VfL verdient gewonnen" – und das obwohl seine Mannschaft drei von vier Vierteln gewonnen und nur im ersten Abschnitt verloren hatte. Bertram: "Der VfL hatte immer eine Antwort".

Den Grundstein zum Sieg legten die Gastgeber mit einem sensationellen ersten Viertel, das sie sage und schreibe mit 24:8 gewannen. In den ersten fünf Minuten ließen sie nur zwei Punkte der Oberfranken zu und führten mit 14:2. Nach und nach kamen die Gäste dann besser ins Spiel und verkürzten nach und nach ihren Rückstand.

Im letzten Viertel, gut fünf Minuten vor Schluss, kamen sie auf 56:57 heran und alles war wieder offen. Genau dann kam aber wieder die von Trainer Bertram erwähnte passende Antwort. Mit einem Korbleger und einem Freiwurf erhöhte Tim Eisenberger auf 60:56 und Arne Stecher legte noch einen "Zweier" drauf.

Doch Coburg gab nicht auf. Als der Topscorer des Abends, Jordan Burris (insgesamt 24 Punkte), 35 Sekunden Schluss mit zwei Freiwürfen zum 66:65 traf, war die Spannung kaum noch auszuhalten. Doch dann kam der große Auftritt von Simon Geiselsöder: 17 Sekunden vor Schluss versenkte er seinen vierten "Dreier" an diesem Abend zum 69:65.

Der Hexenkessel namens "Senefelder Hölle" explodierte förmlich. Kurz vor der Schlusssirene stellte Kapitän Stefan Schmoll mit einem Freiwurf den 70:65-Endstand her. Der Rest war Party pur, wobei die Treuchtlinger Korbjäger mit Blick auf den Rückrundenauftakt an diesem Samstag, 7. Januar, in Bayreuth nicht allzu ausgiebig feiern konnten.

Die meisten Punkte erzielten beim VfL Tim Eisenberger (20), Simon Geiselsöder (16), Florian Beierlein und Stefan Schmoll (beide 15), die zusammen mit Arne Stecher auch die "Starting Five" bildeten.

Uwe Mühling