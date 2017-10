Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Bärenstarke Weißenburger ringen Kelheim nieder Verdienter Last-Minute-Sieg beim Tabellenführer. In einem hitzigen Kampf besiegten die Ringer des TSV 1860 Weißenburg die Gäste aus Kelheim mit einer Energieleistung und einem bärenstarken Finish. Ein großartiger Sportabend mit perfekter Ringerathmosphäre.

26-Jähriger übersieht Rollerfahrer: Rentner stirbt Bei einem schweren Verkehrsunfall in Weißenburg ist am Sonntagabend ein 77-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war auf seinem Roller unterwegs, als ein 26-Jähriger mit seinem Golf auf das Krad auffuhr. Der Rollerfahrer stürzte und starb noch an der Unfallstelle.