VfL-Baskets gehen in den Saisonendspurt

Treuchtlinger erwarten am Samstag, 7. April, die Longhorns Herzogenaurach zum Mittelfranken-Duell - vor 37 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die Korbjagd geht weiter: Nach der Osterpause starten der VfL Treuchtlingen und die anderen 13 Teams der 1. Basketball-Regionalliga Südost an diesem Wochenende in den Saisonendspurt.

Voller Einsatz im Saisonendspurt: Die VfL-Baskets (am Ball Arne Stecher) wollen in den letzten drei Spielen noch mal alles geben – auch gegen Herzogenaurach. © Bastian Mühling



Voller Einsatz im Saisonendspurt: Die VfL-Baskets (am Ball Arne Stecher) wollen in den letzten drei Spielen noch mal alles geben – auch gegen Herzogenaurach. Foto: Bastian Mühling



Während sich an der Spitze die punktgleichen Teams des TSV Oberhaching und der Rockets Gotha II ein Fernduell um Platz eins und die Meisterschaft liefern und diesmal schwere Auswärtsspiele bei Hellenen München und in Vilsbiburg haben, geht es für die VfL-Baskets, die am Samstag um 19 Uhr die Longhorns Herzogenaurach empfangen, um die Plätze drei bis fünf.

Ob in der dem Ende entgegengehenden Saison mehr drin gewesen wäre, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Aus Sicht von Treuchtlingens Trainer Stephan Harlander wäre allerdings schon der aktuelle vierte Platz angesichts der starken Konkurrenz am Saisonende ein „außerordentlich gutes Ergebnis“. Schon vor Wochen hatte er zudem gesagt, dass generell eine Platzierung unter den Top fünf in dieser Liga „super“ wäre. Rang fünf ist dem VfL auf jeden Fall sicher, die Treuchtlinger werden aber alles daran setzen, um den momentanen vierten Rang zu verteidigen und schielen auch noch ein bisschen auf Rang drei.

Dementsprechend hatte auch Kapitän Stefan Schmoll nach dem jüngsten Heimspiel mit einer sehr durchwachsenen Leistung gegen Schlusslicht Zwickau versprochen, dass die Mannschaft in den verbleibenden Spielen „alles geben wird“, und hofft dabei auf die Unterstützung der Fans. Das gilt es nun umzusetzen. „Wir wollen das Heimspiel gegen Her­zogenaurach gewinnen“, unterstreicht auch Trainer Harlander. Im Falle eine Niederlage wäre man im Treuchtlinger Lager enttäuscht.

Dabei ist den VfL-Baskets bewusst, dass sie vor einem „ganz schweren Spiel stehen“, wie der Coach betont. Personell werden die „Langhörner“ aus der Sportartikelstadt vermutlich aus dem Vollen schöpfen können, denn die Nachwuchs-Bundesliga hat Pause und Kooperationspartner Falcons Nürnberg hat die Saison in der 2. Bundesliga Pro A bereits beendet. Bei zwei Absteigern ist Herzogenaurach mit derzeit 16 Punkten und Platz zehn so gut wie ge­sichert und kann in Treuchtlingen im Prinzip befreit aufspielen.

Die Zuschauer in der Turnhalle der Senefelder-Schule dürfen sich am Samstag ab 19 Uhr also auf ein inte­ressantes Basketball-Spiel freuen, das obendrein ein stets brisantes Duell zweier mittelfränkischer Teams darstellt. In der Vorrunde gewannen die Treuchtlinger knapp mit 74:71 in Herzogen­aurach. Stefan Schmoll war damals mit 22 Punkten der Topscorer. Michael Kaiser erzielte die meisten Punkte für die Longhorns (16).

Den Hinspiel-Erfolg würden die VfL-Baskets gerne wiederholen und ihr Trainer ist froh, dass er gegen Herzogenaurach personell gesehen alle Mann aus dem aktuellen Kader zur Verfügung hat. Florian Beierlein ist trotz seiner Kniebeschwerden einsatzbereit und Youngster Moritz Schwarz kehrt nach seiner Verletzungspause ins Team zurück. Ob es schon für ein paar Einsatzminuten reicht, wird sich zeigen.

VfL Treuchtlingen: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Jonathan Pospiech, Luca Wörrlein, Tobias Hornn, Moritz Schwarz.

um