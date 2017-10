VfL Baskets legen weiteren Sieg nach

TREUCHTLINGEN/ROSENHEIM - Die VfL Baskets bleiben weiter im Führungsquartett der Basketball-Regionalliga Südost. Sie siegten im Auswärtsspiel bei der SB DJK Rosenheim mit 101:90. Das Team von Trainer Stephan Harlander hat damit weiterhin die beste Offensive der Regionalliga, allerdings auch die viertschlechteste Verteidigung der Spielklasse.

Am Ende behielten die VfL Baskets die Oberhand im Duell gegen Rosenheim. Foto: Uwe Mühling



Ein Punkt, an dem man dringend arbeiten muss, wenn man weiter ganz oben mitmischen will, wie Harlander überzeugt ist. „Heute ist es nochmal gut gegangen“, erklärte Kapitän Stefan Schmoll nach der Partie. Die VfL Baskets gewannen die Partie beim SB DJK Rosenheim trotz 90 Gegenpunkten. Mit fünf Siegen bei erst einer Niederlage stehen sie punktgleich mit der Konkurrenz auf dem ersten Verfolgerplatz.

Nur die Baskets aus Vilsbiburg haben bislang alle sechs Saisonsspiele gewonnen – wenn auch diesmal denkbar knapp, mit nur zwei Punkten Vorsprung gegen die Münchner Hellenen.

Man konnte VfL-Kapitän Schmoll mit seiner Analyse durchaus Recht geben, wobei bei den Rosenheimern besonders zwei Spieler herausstachen. Eine Parallele zur Vorwoche, als Omari Knox und Jermaine Lippert den Treuchtlingern zusammen 61 Punkte einschenkten. Dieses Mal waren es 42 von Evans Ganapamo und 25 von Jguwon Hogges.

Die beiden US-Boys erzielten 67 der 90 Rosenheimer Punkte und verwandelten dabei auch schwierigste Würfe. Zu Beginn der Partie setzten sich die Gastgeber schnell ab, doch nach 7:0-Rückstand fand auch die Offensive der Treuchtlinger langsam ins Spiel. Claudio Huhn glich mit seinem ersten verwandelten Dreier zum 9:9 aus. Ganapamo antwortete ebenfalls von außen, doch bis zur ersten Viertelpause erspielten sich die VfLer eine Führung, die sie bis auf einen kleine Schwächephase im Schlussviertel auch nicht mehr hergaben.

„Wir haben im Angriff gut zusammen gespielt und deswegen verdient gewonnen“, beschrieb Trainer Stephan Harlander die Leistung seiner Mannschaft. Besonders Stefan Schmoll, mit 33 Punkte Topscorer, wurde immer wieder hervorragend unter dem Korb freigespielt. Auch deshalb nahm sein Team eine 56:50-Führung mit in die Halbzeit. Dort nahmen sich die Gäste vor, besonders die beiden Topscorer besser zu verteidigen und schneller in der Hilfe zu sein. Fünf Minuten funktionierte dieser Plan vorzüglich, während der Ball in der Offensive weiter wie am Schnürchen lief, baute die Harlander-Truppe ihren Vorsprung bis auf 71:56 aus.

Rosenheim führt im vierten Viertel

Dann wurden jedoch auch die Rosenheimer in der Defensive aggressiver und verkürzten bis auf 73:77. Spätestens als der überragende Ganapamo sein Team sogar in Führung brachte war die Partie wieder offen. Wieder war es Claudio Huhn mit seinem zweiten verwandelten Dreier, der in einer wichtigen Phase der Begegnung für Punkte sorgte. Er erhöhte 1:39 Minuten vor Schluss auf 95:88 und stelllte damit die Vorentscheidung sicher.

In einer hitzigen Schlussphase überdrehten dann die Gastgeber. Jguwon Hogges foulte Stefan Schmoll beim Zug zum Korb so hart, dass die Schiedsrichter auf unsportliches Foul entschieden. Kurz darauf kassierte er nach einem Rebound von Simon Geiselsöder auf der anderen Seite sein zweites unsportliches Foul und musste das Feld verlassen. Weil auch Osvaldas Gaizauskas sich in der Schlussphase noch zu vehement beschwerte und mit zwei technischen Fouls das Feld verlassen musste, brachten die Treuchtlinger das Spiel an der Freiwurflinie nach Hause.

„Wenn wir nicht bald anfangen Abwehr zu spielen, flippe ich aus. Wir vergeigen dann unsere Möglichkeiten“, war Harlander nach der Partie aber alles andere als zufrieden. Die Möglichkeit die Abwehr zu verbessern besteht bereits am kommenden Wochenende. Um 15 Uhr treten die Bas-kets dann bei der Reserve von Science City Jena an.

VfL Baskets Treuchtlingen: Kevin Vogt, Tim Eisenberger (17 Punkte), Simon Geiselsöder (9), Claudio Huhn (10), Stefan Schmoll (33), Jonas Rauch (2), Florian Beierlein (22), Jonathan Schwarz (5), Arne Stecher (3).

SB DJK Rosenheim (Topwerte): Ganapamo (42), Hogges (25), Gaizauskas (13).

Weitere Ergebnisse: TSV Tröster Breitengüßbach - GGZ Baskets Zwickau 106:67, hapa Ansbach - Oettinger Rockets Gotha 85:90, MTVS Schwabing -Longhorns Herzogenaurach 84:59, OSB Hellenen München –Baskets Vilsbiburg 81:83.