VfL Baskets Treuchtlingen verlieren gegen Favoriten

Breitengüßbach zu stark für das Harlander-Team - vor 17 Minuten

BREITENGÜSSBACH/TREUCHTLINGEN - „Wir waren schlecht und Breitengüßbach richtig gut“, so beschrieb Trainer Stephan Harlander die Partie beim Tabellenführer der 1. Regionalliga. Die VfL-Baskets Treuchtlingen mussten sich dem TSV Tröster Breitengüßbach mit 90:79 geschlagen geben.

Treffsicherster Treuchtlinger: Simon Geiselsöder steuerte 24 Punkte zur Aufholjagd der VfL-Baskets bei, die am Ende aber erfolglos blieb. Das Team von Trainer Stephan Harlander musste die erste Saisonniederlage einstecken. © Archivfoto: Uwe Mühling



Das wichtige Spiel um die Führungsposition in der Regionalliga ging den Treuchtlingern in Halbzeit eins verloren. Zwar startete man zunächst ausgeglichen in die Anfangsphase, dann aber unterliefen den Treuchtlingern sechs Minuten ohne einen einzigen eigenen Punkt, während die Gäste in dieser Phase 18 Punkte sammelten. Bis auf 34:17 setzte sich die Truppe um Center Erik Land ab. Den 2,09 Meter großen Topscorer der Gelbhemden be­kam die VfL-Truppe nie in den Griff.

Gemeinsam mit Lucas Wagner und Alexander Heide sorgte er unter dem Korb immer wieder für Betrieb. Auch wenn sich die Baskets danach wieder berappelten, ging es mit einer deutlichen Hypothek in die zweite Halbzeit. Der ehemalige Nördlinger Fabian Brütting traf kurz vor der Halbzeit zum 45:28. „Unsere Moral stimmt, aber das haben wir nicht gekonnt, und das wird darüber entscheiden, wo wir am Ende der Saison stehen“, erklärte Coach Stephan Harlander.

Hoffnung im Schlussviertel

Dass die Moral seiner Truppe in Ordnung war, zeigte sich im dritten Viertel. Die Offensive der Treuchtlinger kam ins Rollen und Simon Gei­selsöder verwandelte auf einmal seine Dreipunktewürfe. Mit 24 Punkten war er Topscorer. Mit 28:20 ging das dritte Viertel an den VfL.

Mit Ablauf des dritten Viertels verkürzte Stefan Schmoll per Dreier auf 56:65 und läutete den Endspurt ein. Als der Baskets-Kapitän fünf Minuten vor Schluss auf sechs Punkte Rück­stand verkürzte, hörte man nur noch die mitgereisten VfL-Fans. Allerdings blieb es bei diesem kurzen Hoffnungsschimmer. Gäste-Coach Ulf Schaba­cker nahm eine Auszeit und beruhigte seine Mannschaft. Erik Land traf per Korbleger mit Foul und verwandelte den Bonusfreiwurf. Die routinierte „Güßbacher“ Mannschaft, die sechs ehemalige ProA- und Bundesliga-Spieler in ihren Reihen haben, brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

Mit 90:79 endete das Topspiel in der Regionalliga. Breitengüßbach bleibt ungeschlagen Erster, während die Bas­kets nach der ersten Niederlage auf Rang 3 oder 4 zurückgefallen sind. Am kommenden Samstag kommt mit dem Aufsteiger OSB Hellenen München der nächste Hochkaräter in die Senefelder-Halle. Das Team hat nun wie die Treuchtlinger drei Siege auf dem Konto.

VfL Baskets Treuchtlingen: Kevin Vogt (4 Punkte), Moritz Schwarz, Tim Eisenberger (8), Simon Geiselsöder (24), Claudio Huhn (9), Stefan Schmoll (18), Jonas Rauch, Florian Beierlein (14), Luca Wörrlein, Jonathan Schwarz (2), Arne Stecher.

TSV Breitengüßbach (Topwerte): Erik Land (19), Sven Lorber (16), Fabian Brütting (11), Alexander Heide (10), Timo Dippold (10).

