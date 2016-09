VfL empfängt die Falcons und FC Bayern

TREUCHTLINGEN - Aus dem Altmühltaler-Cup der VfL-Baskets Treuchtlingen ist heuer aufgrund einiger Absagen „nur“ ein Altmühltaler-Testspiel-Wochenende geworden, das diesen Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, über die Bühne geht.

Ein Dauerbrenner der vergangenen Jahre: Die VfL-Baskets standen in der 1. Regionalliga zuletzt regelmäßig dem FC Bayern München II gegenüber. Am Wochenende bestreiten beide Teams eines von zwei Testspielen in der „Sene“. © Uwe Mühling



Aber was heißt schon „nur“? Mit den Nürnberg Falcons und dem FC Bayern München II werden an den beiden Tagen zwei Mannschaften aus der 2. Bundesliga in der Turnhalle der Senefelder-Schule zu Gast sein. „Das sind zwei richtig attraktive Gegner“, unterstreicht VfL-Trainer Stephan Harlander und hofft, dass viele Fans die beiden Testspiele auch ohne Turnierform und bei freiem Eintritt gut annehmen.

Die Nürnberger treten mit ihrer neu formierten Truppe in der ProA an, die Münchner sind Aufsteiger in die ProB. In der vergangenen Saison spielte die Bayern-Zweite noch zusammen mit dem VfL in der 1. Regionalliga Südost und schaffte am Ende als Meister den Sprung nach oben. Die Treuchtlinger belegten den vierten Rang.

Sieg gegen Mannheim

Am vergangenen Wochenende haben die VfL-Korbjäger in Augsburg ihr erstes Testspiel bestritten. Dabei gewannen sie gegen den ambitionierten Zweit-Regionalligisten von der SG Mannheim mit 104:67. Topscorer war mit 24 Punkten Kapitän Stefan Schmoll. Für Coach Harlander war das Match ein „schöner Fingerzeig“, was die personellen Weichenstellungen und die weitere Verjüngung zur neuen Saison anbelangt.

Diesen Samstag um 18.00 Uhr gegen die Nürnberg Falcons und am Sonntag um 17.00 Uhr gegen den FC Bayern II wird die Treuchtlinger Truppe zu Hause richtig gefordert sein. „Das sind zwei harte Testspiele gegen das Nürnberger Team von Ralph Junge und im ewig alten Duell gegen die Bayern-Zweite“, findet Stephan Harlander. „Da sind wir beide Male richtige Underdogs.“ Die Spiele kommen aus seiner Sicht aber genau zur richtigen Zeit, „weil wir wirklich gut trainiert haben und die jungen Spieler nun sehen werden, was gefordert ist“.

Der Trainer hofft bei den „Altmühltaler-Vorbereitungsspielen“, dass sei­ne Jungs zu spüren bekommen, wie die Leute nach der langen Sommerpause wieder „heiß“ auf Basketball sind. Die beiden Partien sind nach Harlanders Worten auch für das gesamte VfL-Helferteam ein „schöner Testlauf“ für die bald beginnende Regionalliga-Saison: Für die Treuchtlinger geht es am Samstag, 24. September, um 19.00 Uhr zu Hause gegen den BBC Bayreuth II los.

Dauerkartenverkauf

Ob es bis dahin noch weitere Testspiele gibt, wird sich kurzfristig entscheiden. Fest steht hingegen, dass am 10./11. September der Verkauf und die Abholung der Saison-Dauerkarten läuft. Das Ticket für 2016/2017 umfasst 13 Heimspiele in der 1. Regionalliga Südost, und die Vorteile liegen auf der Hand: Neben einem Stammsitzplatz bringt die Dauerkarte eine erhebliche Ersparnis im Vergleich zum Kauf von Einzeltickets mit sich. Dauerkartenbesitzer aus der vergangenen Saison haben erneut ein Anrecht auf das Ticket und damit auch auf ihren festen Stammplatz. Weitere Infos bei Stefan Schmoll (E-Mail: Stefan. Schmoll 01@t-online.de oder Telefon: 0151 / 40 18 14 42).

