VfL gewann das Treuchtlinger Derby

WEISSENBURG - Der VfL Treuchtlingen hatte am jüngsten Spieltag gleich mehrfach Grund zum Jubeln. Nicht dass die „Grabener“ nur das Treuchtlinger Stadtderby gegen den ESV mit 3:0 für sich entschieden, nein, der bislang punktgleiche Tabellenführer Türk Eichstätt kam gegen die SpVgg Wellheim nicht über ein 1:1 hinaus, was für den VfL die Spitzenposition in der A-Klasse Süd bedeutete.

Voller Einsatz: Der VfL Treuchtlingen bezwang im Treuchtlinger Derby den ESV klar mit 3:0 Toren und übernahm damit die Tabellenführung in der A-Klasse Süd. Foto: Klaus Katheder



Einen 2:1-Auswärtssieg landete der FC Nagelberg beim SV Marienstein II und behauptete Platz drei. Während die Sportfreunde Bieswang bei der bislang punktlosen DJK Pollenfeld mit 1:3 eine bittere Niederlage kassierten, kam die TSG Pappenheim gegen die DJK Limes II wenigstens zu einem 2:2.

DJK Pollenfeld II - SF Bieswang 3:1

Eine verdiente Niederlage kassierten die SF Bieswang bei der DJK Pollenfeld. Die Gastgeber gingen durch Samet Demir früh in Führung und waren auch die tonangebende Elf. Julius Schreiner legte dann in der 24. Minute mit dem 2:0 für die DJK nach. Gleich nach dem Wechsel kamen die Pollenfelder zum dritten Treffer, nachdem Demir erneut traf. Für die Sportfreunde reichte es kurz vor dem Ende nur noch zum Ehrentreffer durch Ferenz Fuchs.

SG Auernheim/Möhren – Obereichstätt 4:1

Die SG Auernheim/Möhren war von Beginn an spielbestimmend, ließ jedoch viele Chancen liegen. Jochen Löffler brach dann den Bann – er verwandelte einen Elfmeter zum 1:0. Davut Erdem gelang dann überraschend der 1:1-Ausgleich. Nach dem Wechsel kippte jedoch die Partie vollends und Rene Schlierf markierte das 2:1 für Auernheim/Möhren. Jochen Löffler verwandelte einen weiteren Elfmeter für die Platzherren zum 3:1 und entschied somit das Match. Den Schlusspunkt der Partie setzte Holger Löffler, der in der letzten Minute mit einer schönen Einzelaktion den verdienten 4:1-Endstand für die SG erzielte.

VfL Treuchtlingen – ESV Treuchtlingen 3:0

Der VfL entschied das Treuchtlinger Stadtderby gegen den ESV klar für sich. Die erste Halbzeit des Spiels verlief nicht sonderlich spannend. Einen Torschuss von ESV-Stürmer Mehmet Selman konnte VfL-Keeper Oliver Ruppert gut parieren.

Ansonsten kamen beide Mannschaften selten zu einem Abschluss. In der zweiten Hälfte nahm der VfL das Spiel in die Hand und drängte auf den Sieg. Schon in der 46. Minute gingen die „Grabener“ nach einem Abwehrfehler mit 1:0 in Führung. Torschütze war Marco Beck. Der VfL entwickelte immer mehr Druck auf die gegnerische Abwehr und erspielte sich weitere Torchancen. In der 61.

Minute wurde Claudio Huhn im Strafraum des ESV gefoult und Michael Steinle verwandelt den Elfmeter zum 2:0. Vier Minuten später konnte sich erneut VfL-Stürmer Marco Beck gegen die ESV-Abwehr durchsetzen und somit den Spielstand auf 3:0 erhöhen.

TSG Pappenheim – Limes II 2:2

Mit einem 2:2-Remis gegen die Kreisliga-Reserve aus Titting schaffte die TSG-Erste ihren zweiten Saisonpunkt. Georg Bernecker schoss die Gäste in der 28. Minute mit 0:1 in Front, doch Florian Keller egalisierte nur drei Minuten danach zum 1:1. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Simon Schneider das 1:2. Nach der Pause drängte die TSG auf den Ausgleich, der Robert Sorohan in der 68. Minute gelang. Die Limes-Elf verteidigte in der Folgezeit mit Mann und Maus, doch auch eine Gelb-Rote Karte für Simon Schneider in der 86. Minute konnte die TSG nicht zum Siegtreffer nutzen.

