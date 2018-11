VfL in Ansbach – das sollte ein Basketballfest werden

Treuchtlinger treten heute um 19.30 Uhr zum Mittelfrankenderby und Verfolgerduell an - vor 2 Stunden

TREUCHTLINGEN - Drei Spiele binnen acht Tagen haben die VfL-Baskets vor der Brust. AmSamstag geht es mit dem Derby in Ansbach los, am Mittwoch folgt das Nachholspiel in Schwabing und nächsten Samstag wird Rosenheim in Treuchtlingen zu Gast sein. Drei richtig knifflige Auf­gaben also, und auch VfL-Trainer Stephan Harlander stellt fest: „Das ist für uns schon eine Woche der Wahrheit, die im Groben zeigen wird, wo die Reise hingeht.“

Stets ein heißes Duell: Die VfL-Baskets (am Ball Tim Eisenberger beim Duell der Vorsaison) gas­tieren am Samstagabend zum Regionalliga-Derby in Ansbach. Foto: Uwe Mühling



Aktuell sind die Treuchtlinger Korbjäger in der 1. Basketball-Regionalliga Südost auf dem fünften Rang notiert (vier Siege, drei Niederlagen). Knapp davor steht der punktgleiche Mittwochsgegner MTSV Schwabing auf Position vier. Den dritten Tabellenplatz nimmt die Truppe von hapa Ansbach ein, die sich bislang recht stark präsentiert hat (fünf Siege, drei Niederlagen). Die kommenden Spiele werden folglich zeigen, wer als schärfster Verfolger des Führungsduos Leitershofen/Oberhaching in den Vorrundenendspurt geht.

Für die VfL-Baskets geht es nach den Worten ihres Trainers darum, in allen drei Spielen zu zeigen, „dass wir in der Lage sind, uns weiter zu verbessern“. Die jüngsten beiden Heimspiele gegen Hellenen München und Vilsbiburg habe man „mit Herz und Euphorie“ gewonnen. In Ansbach – Beginn ist um 19.30 Uhr in der Turnhalle des Theresien-Gymnasiums – hofft der Coach, dass seine Truppe an die „emotionale Leistung“ des Vilsbiburg-Spiel anknüpfen und von der Taktik und Kompaktheit her eine Schippe drauflegen kann. Speziell im gestrigen Abschlusstraining wurde am taktischen Konzept fürs Derby gefeilt, denn da stießen auch Peter Zeis und Tim Eisenberger zum Team, die unter der Woche aus beruflichen Gründen fehlten. Entscheidend wird laut Harlander vor allem auch sein, mit „großer Bereitschaft und Konzentration“ an das Spiel heranzugehen. Und auch auf die Fans zählt der VfL-Coach: „Ich hoffe sehr, dass viele unserer Zuschauer nach Ansbach fahren. Die Fans haben uns in dieser Saison bislang überragend unterstützt und hatten auch ei­nen großen Anteil am Sieg gegen Vilsbiburg.“ Ja, Harlander hofft sogar, dass der VfL-Anhang wie zuletzt bei den Partien in Ansbach wieder die Mehrheit bildet.

Schade und bitter findet es der Treuchtlinger Trainer, dass zuletzt vom Ansbacher Umfeld „leider viel böses Blut in die Sache getragen wurde“. Anfeindungen und Beleidigungen speziell gegen die Ex-Ansbacher Simon Geiselsöder und Tim Eisenberger sind, so Harlander, „ein unsägliches Ding“. Und das umso mehr, als sich die beiden Teams und die Trainer (Martin Ides auf Ansbacher Seite) „sehr schätzen und mögen“. Ungeachtet der ärgerlichen Geschichten hinter den Kulissen freut sich Stephan Harlander „auf das Spiel und die fairen Ansbacher Fans. Es sollte ein Basketballfest werden“.

Für den VfL wird es die Aufgabe sein, die ganzen guten Basketballer der „Piranhas“ in den Griff zu kriegen – besonders den Ansbacher Top­scorer Simon Walter (im Schnitt 17,6 Punkte und 7,9 Rebounds pro Match). „Er ist ein Spieler, wie ihn sich jeder Trainer wünscht“, sagt Harlander über den Zwei-Meter-Mann. Beson­ders freut sich der VfL-Coach auch auf „Oldie“ Goran Petrovic, der nach seiner Verletzungspause wieder dabei ist. „Mit seinen 40 Jahren weiß man ja nicht, wie lange er noch spielt“, sagt Harlander und fügt auch mit Blick auf die vielen Personalien und das gegenseitige Kennen beider Mannschaften hinzu: „Derby bleibt Derby, es sorgt immer für Stimmung und Feuer.“

Bei Treuchtlingen steht ein Fragezeichen hinter Robin Seeberger, der nach seinem Gala-Auftritt in der Schlussphase gegen Vilsbiburg wei­terhin mit einer Handverletzung zu kämpfen hat und dadurch gehandicapt ist. Ansonsten sind alle fit und an Bord – die junge Garde wird aber erst zu Beginn der Partie in Ansbach erwartet, denn sie ist mit der „Zweiten“ ab 16.15 Uhr beim Bayernliga-Spiel in Regensburg am Ball. Wer letztlich von den Youngster zum Aufgebot für das Regionalliga-Derby dazustößt, wurde gestern Abend im Abschlusstraining festgelegt.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Peter Zeis, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Robin Seeberger, Jonathan Pos­piech, Luca Wörrlein, Moritz Schwarz, Yannick Rapke, Tobias Hornn, Jens Kummer.

Uwe Mühling