VfL in Breitengußbach – das Duell der Ungeschlagenen

Topspiel am Samstag, 14. Oktober, um 19 Uhr in der Hans-Jung-Halle - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Drei Mannschaften gibt es in der 1. Basketball-Regionalliga Südost, die mit der optimalen Ausbeute von drei Siegen gestartet sind: Breitengüßbach, Treuchtlingen und Vilsbiburg. Zwei aus diesem Trio stehen sich am heutigen Samstag im direkten Vergleich gegenüber, wenn der TSV Tröster Breitengüßbach die VfL-Baskets Treuchtlingen empfängt. Beginn ist um 19 Uhr in der Hans-Jung-Halle.

Sein Einsatz ist fraglich: Claudio Huhn (hier am Ball beim letztjährigen 70:69-Sieg gegen Breitengüßbach) laboriert an einer Zerrung und könnte den VfL-Baskets heute Abend beim Spitzenspiel fehlen. © Uwe Mühling



Auch wenn es noch recht früh in der Saison ist, kann man schon von einem Topspiel sprechen. Zum einen ist da die aktuelle Situation an der Tabellenspitze (Erster gegen Zweiter), zum anderen waren beide Mannschaften auch in der Vorsaison vorne dabei (Treuchtlingen war Dritter, Breitengüßbach Fünfter). Zudem stehen sich die beste Defensive (Breitengüßbach) und die erfolgreichste Offensive (Treuchtlingen) gegenüber.

Für VfL-Trainer Stephan Harlander geht es zwar nach wie vor in erster Linie darum, die zehn nötigen Siege für den Klassenerhalt zu sammeln. Er stellt aber auch heraus, dass man

mit einem Sieg bei den Oberfranken ein richtiges Ausrufezeichen setzen könnte. Andererseits könnte es nach seinen Worten auch eine „üble Packung“ geben . . .

. . . denn Breitengüßbach ist aus seiner Sicht „total ausgewogen und unglaublich gut besetzt“. Mit Erik Land, Alexander Heide und Lucas Wagner verfüge der TSV über das beste Center-Trio der Liga, zudem habe er mit Alexander Engel und Fabian Brütting zwei ausgezeichnete Aufbauspieler, „die wissen, wie man die Leute frei

bekommt“. Die „Starting Five“ der Güßbacher verfügt über Bundesliga- und Pro-A-Erfahrung, und auch von der Bank kommt viel Qualität. Kurzum: Aus Harlanders Sicht sind die Oberfranken zusammen mit Vilsbiburg und Oberhaching die Top­favoriten der Liga.

Knapper VfL-Sieg im Testspiel

„Wir sind aber auch nicht schlecht“, stellt der VfL-Coach gleichzeitig klar und erinnert an den jüngsten 83:81-Sieg der Treuchtlinger gegen Breitengüßbach. Das war zwar in der Vorbereitung und damit letztlich ein „Mus­ter ohne Wert“. Dennoch habe man gesehen, was man alles schaffen kann. Auch im Punktspiel wollen die Korbjäger aus dem Altmühltal laut Harlander „hinten richtig zäh sein, gut kommunizieren und uns im Spiel nach vorne schnell bewegen“. Was am Ende herauskommt, wird sich zeigen. Für Stephan Harlander ist im Vorfeld aber klar: „Wir wollen Breitengüßbach zu einer Topleistung zwingen.“

Der Treuchtlinger Trainer hat Anfang der 1990er-Jahre selbst für Breitengüßbach gespielt. Aus dieser Zeit rührt nach wie vor eine Verbundenheit her. Zudem macht Harlander kein Hehl aus seiner Sympathie für den heutigen Gegner. „Nach uns ist das die zweite Mannschaft in der 1. Regio mit eigener Identität.“ Will heißen: Breitengüßbach macht „Jugendarbeit auf hohem Niveau“ (Harlander) und hat ein Team mit eigenen Leuten. Das liegt nicht zuletzt daran, dass man sich vor zwei Jahren aus der Kooperation mit Brose Bamberg gelöst hat und seither wieder eigenständig arbeitet. Trainiert wird die Tröster-Truppe von Ulf Scha­backer, den Harlander seit vielen Jahren kennt und schätzt. In den 40 Minuten haben sich beide allerdings nichts zu schenken. Sowohl Breitengüßbach als auch Treuchtlingen wollen ungeschlagen bleiben.

Dem Gewinner winkt möglicherweise sogar die alleinige Tabellenführung.

Personell gesehen wird der VfL weitgehend auf den Kader der Startwochen zurückgreifen. Ein dickes Fragezeichen steht allerdings hinter Claudio Huhn. Er zählt zu den absoluten Leistungsträgern der Treuchtlinger, hat allerdings mit einer OberschenkelZerrung aus dem jüngsten Spiel gegen Ansbach (100:89) zu kämpfen. Ebenfalls im Training passen musste unter der Woche der erkrankte Jonathan Schwarz, er sollte aber bis Spielbeginn wieder fit genug für einen Einsatz sein.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn (?), Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Jonas Rauch, Kevin Vogt, Luca Wörrlein, Moritz Schwarz und Tobias Hornn.

Die Treuchtlinger Zweite muss in der Bayernliga Mitte am Sonntag um 17 Uhr ebenfalls auswärts ran: Sie spielt bei den Fibalon Baskets Neumarkt (Halle Mittelschule West).

um