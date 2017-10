Boten ein Crossover-Programm in Topqualität: Viva Voce sorgten in der vollbesetzten Pappenheimer Stadtkirche für ein besonderes Konzert- und Klangerlebnis mit einer Mischung aus Klassik, Pop, Gospel und Rock – und das alles im typischen Sound des A-cappella-Ensembles. Eigenkompositionen waren genauso dabei wie Werke von Bruckner, Metallica, Stevie Wonder oder den Beatles.

Außergewöhnliches Konzertereignis in Weißenburg: Mit Rebekka Gruber, Anke Hájková Endres, Heike Kohler, Cosima Schneider, Manfred Bittner und Thomas Hohenberger standen sechs professionelle Sänger/innen aus Weißenburg und Umgebung, die sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht haben, jetzt erstmals gemeinsam in der Karmeliterkirche auf der Bühne. Am Klavier begleitet von Natalia Elle und Jutta Pauer sowie mit den „Special Guests“ von ALC erhielten sie an zwei Abenden großen Beifall von insgesamt rund 800 Besuchern.