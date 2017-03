VfL will seine Negativserie stoppen

Treuchtlinger empfangen am Samstag, 11. März Zwickau – Vier der letzten fünf Spiele verloren - vor 38 Minuten

TREUCHTLINGEN - Vier der letzten fünf Spiele haben die VfL- Baskets Treuchtlingen in der 1. Regionalliga Südost verloren. Da liegt die Zielsetzung für das Heimspiel gegen GGZ Baskets Zwickau am Samstag (19.00 Uhr, Turnhalle Senefelder-Schule) klar auf der Hand: „Wir wollen unbedingt gewinnen“, unterstreicht Trainer Stephan Harlander.

Augen zu und durch: Tim Eisenberger war mit 23 Punkten vorige Woche der Top-scorer des VfL bei der Derby-Pleite in Ansbach. Am Samstag wollen die Treuchtlinger beim Heimspiel gegen Zwickau in die Erfolgsspur zurückfinden. © Kowal



Trotz der jüngsten Negativserie sind die VfL-Korbjäger weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Dritten Bad Aibling und zehn Zähler hinter Spitzenreiter BBC Coburg. Die Oberfranken können am Sonntag gegen Leitershofen die letzten rein rechnerischen Zweifel an der Meisterschaft und am Durchmarsch in die zweite Bundesliga ProB ausräumen und wollen den Titel feiern.

Für den VfL geht es in den verbleibenden fünf Spielen einerseits darum, den zweiten Rang zu verteidigen. „Es ist schön, wenn wir Vizemeister werden. Das will aber vor allem die Mannschaft“, sagt Trainer Harlander, der selbst einen anderen Fokus hat: „Für mich geht es darum, schnellstmöglich zu lernen, wie man mit solchen Niederlagen umgeht und wieder rauskommt.“ Wenn die Reaktion stim­me, dann komme die Qualität der VfL-Truppe von alleine. Besonders zählt für den Coach im Saisonendspurt, „was wir unserem Superpublikum jetzt noch zeigen können“.

„Einiges gutzumachen“

Gegen Zwickau habe die Treuchtlinger Mannschaft „einiges gutzumachen“. Das Hinspiel in Sachsen ging mit 87:99 verloren und war eine jener Partien, die man gerne aus der VfL-Geschichte streichen würde. Die Gäste sind aus Harlanders Sicht die Mannschaft mit dem „größten Verletzungsaderlass“ dieser Saison in der 1. Regio. Nur beim Duell gegen Treuchtlingen waren sie komplett und stehen derzeit als Zwölfter „mit dem Rücken zur Wand“. Von daher ist für den VfL-Trainer klar: „Wenn du sie spielen lässt, gewinnen sie.“

Das soll aber nicht passieren. Vielmehr haben die VfL-Baskets nach der deftigen Pleite beim Derby in Ansbach (58:86) ihre „Wunden geleckt, gut trainiert und das Spiel gut aufgearbeitet“, wie der Trainer sagt. „Ansbach war dermaßen stark, das muss man respektieren“, findet Harlander, in dessen eigener Mannschaft „der eine oder andere total außer Form war“. Deshalb geht es für den Coach darum, dass sich jeder um sich selbst kümmert. „Wenn sich jeder hinterfragt, wird’s besser“, lautet seine Überzeugung.

Ungeachtet der jüngsten Nieder­lagen habe man diese Saison mit der jungen VfL-Mannschaft „bereits Großes erreicht“, betont der Trainer und hofft, dass auch die aktuelle Situation einen Beitrag zur Entwicklung der Mannschaft leistet, denn: „Früher waren wir das Gewinnen nicht gewohnt.“ In der Tat kämpften die Treuchtlinger in den ersten Jahren in der 1. Regio vor allem um den Klassenerhalt. Nun müssen sie in ihrer bislang erfolgreichsten Saison (wieder) lernen, auch mit Niederlagen umzu­gehen.

Gegen Zwickau wollen die VfL-Korbjäger Samstagabend die entsprechende Reaktion zeigen und auf jeden Fall als Sieger aus der Senefelder-Halle gehen. Personell sind vom aktuellen Kader so weit alle an Bord, nur hinter Polizist Claudio Huhn steht wieder das seit Wochen bekannte Fragezeichen aus beruflichen Gründen.

Der Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Florian Beierlein, Simon Geiselsöder, Claudio Huhn (?), Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Jonas Rauch, Nico Jahnel und Tobias Heinz.

Bayernliga am Sonntag

Neben dem Match der „Ersten“ haben die VfL-Baskets an diesem Wochenende etliche weitere Heimspiele, bei denen sie auf zahlreiche Zuschauer in der „Sene“ hoffen. Los geht das umfangreiche Programm am Samstag, 11. März, um 13.30 Uhr mit den Herren III gegen den TB Erlangen III (Bezirksklasse). Um 16.00 Uhr folgt das U18-Match gegen den Nürnberger BC (Bezirksoberliga) und am Abend ab 19.00 Uhr das Regionalliga-Spiel der Herren I gegen Zwickau. Am Sonntag, 12. März, um 13.00 Uhr empfängt die U16 den TV Fürth 1860 (Bezirksoberliga), ehe es für die Herren II ab 16.00 Uhr gegen den TV Dingolfing um wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bayernliga Mitte geht.

Uwe Mühling