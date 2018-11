VfL-Zweite eroberte zweiten Rang der Bayernliga

Treuchtlinger Youngster siegte zum Auftakt Ihrer Heimserie mit 73:72 gegen Cham - vor 21 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die zweite Basketball-Herrenmannschaft des VfL Treuchtlingen ist erfolgreich in ihre Serie von drei Heimspielen gestartet. Das Team von Trainer Marius Lang gewann in einem spannenden und engen Match mit 73:72 gegen den ASV Cham. Topscorer war erneut Luca Wörrlein, der 25 Punkte erzielte.

14 Punkte, davon vier Dreier: Tobias Hornn vom VfL Treuchtlingen II. © Uwe Mühling



14 Punkte, davon vier Dreier: Tobias Hornn vom VfL Treuchtlingen II. Foto: Uwe Mühling



Den besseren Start in diesem Match der Bayernliga Mitte legten die jungen Treuchtlinger hin, die sich mit gut he­rausgespielten Würfen eine zwischenzeitliche 21:12-Führung holten. Allerdings zogen die Gäste immer wieder nach und konnten bis zur ersten Viertelpause auf vier Punkte aufschließen. Auch der zweite Durchgang glich ei­nem munteren Schlagabtausch, bei dem sich keine Mannschaft absetzen konnte. Im zweiten Viertel war auf­seiten der Gäste Simon Zierl mit elf Punkten kaum zu stoppen. Die Treuchtlinger taten sich in der Verteidigung schwer und konnten ihre Führung somit nicht ausbauen. Mit einem knappen 40:37 für den VfL ging es in die Halbzeitpause.

Das Bild änderte sich auch im dritten Abschnitt nicht. Beide Teams kämpften auch nach der Halbzeit auf Augenhöhe, sodass man mit einem 56:55 ins Schlussviertel ging. Eine Minute vor Spielende lag die VfL-Zweite mit 72:66 scheinbar sicher in Front, doch Patrick Kamm erzielte zwei schnelle Dreier zum 72:72 und Cham war wieder im Spiel. Aber nur kurz, denn Topscorer Luca Wörrlein markierte mit einem Freiwurf seinen 25. Punkt und brachte Treuchtlingen wieder in Führung. Diese verteidigten die Gastgeber bis zum Schluss.

Fazit: Treuchtlingen gewann in ei­nem fairen Match vor rund 70 Zuschauern gegen einen starken ASV Cham mit 73:72. Gabriel Wiedemann (26 Punkte) und Simon Zierl (19) waren die erfolgreichsten Werfer bei den Gäs­ten aus der Oberpfalz. Beim VfL punktete neben Wörrlein auch Tobias Hornn zweistellig. Zu seinen 14 Zählern trugen starke vier „Dreier“ bei.

Mit ihrem fünften Saisonsieg (bei zwei Niederlagen) eroberte die Treuchtlinger Regionalliga-Reserve den zweiten Tabellenplatz der Bayernliga Mitte hinter Spitzenreiter TV Augsburg (sieben Spiele, sieben Siege). Weiter geht es für die VfL-Youngster am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr mit dem mittelfränkischen Derby gegen TuSpo Heroldsberg. Eine Woche später wird der Heimspiel-Dreier gegen die BG Sulzbach-Rosenberg abgeschlossen. Alle Spiele finden in der Turnhalle der Senefelder-Schule statt.

VfL Treuchtlingen II: Luca Wörrlein (25 Punkte), Tobias Hornn (14, davon 4 Dreier), Tobias Heinz (9), Yannick Rapke (6), Moritz Rettner (6), Moritz Schwarz (6), David Fruth (5), Oliver Linss (2), Jens Kummer, Carl Wachtel.