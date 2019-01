VfL-Zweite mit Pflichtsieg beim Schlusslicht

Treuchtlinger Youngster untermauerten Rang drei mit ihrem Erfolg in Dingolfing - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Mit einem 67:59-Pflichtsieg beim weiterhin punktlosen Schlusslicht 1868 TV Dingolfing ist die zweite Basketball-Herrenmannschaft des VfL Treuchtlingen erfolgreich in die Rückrunde der Bayernliga Mitte gestartet.

Steuerte 14 Punkte bei: Yannick Rapke von den VfL-Baskets. © Uwe Mühling



Die VfL-Reserve untermauerte damit ihren dritten Tabellenplatz und will nun auch im ersten Heimspiel des neuen Jahres gewinnen: Am Samstag, 26. Januar, erwarten die jungen Treuchtlinger um Trainer Marius Lang den TV Lauf (16 Uhr, Turnhalle Senefelder Schule).

Doch zurück zum Spiel in Dingolfing. Es war sozusagen ein Start-Ziel-Sieg für die VfL-Youngster, die nach dem ersten Viertel mit 18:12 vorne lagen. Den zweiten Abschnitt konnten die Hausherren zwar knapp zu ihren Gunsten entscheiden, dennoch ging es mit einem Zwischenstand von 34:30 für die Gäste in die Pause.

Im dritten Durchgang stellten die Treuchtlinger Korbjäger dann die Weichen auf Sieg, indem sie ihren Vorsprung auf 54:45 ausbauten. Dieses Polster ließen sich die Gäste im letzten Viertel nicht mehr nehmen und gingen schließlich mit 67:59 als Sieger aus der Halle. Die meisten Punkte für den VfL erzielten Tobias Hornn und Yannick Rapke (je 14).

Für die Regionalliga-Reserve der VfL-Baskets war es der achte Saisonsieg. Dem stehen drei Niederlagen gegenüber. Macht 16 Punkte und Rang drei. Allerdings haben die Treuchtlinger erst elf Partien ausgetragen. Der Rangzweite Post SV Nürnberg bringt es auf 20 Zähler aus 13 Begegnungen und Spitzenreiter TV Augsburg hat 22 Punkte in zwölf Spielen eingefahren.

An diesem Samstag um 16 Uhr hat die VfL-Zweite nun ihr erstes Heimspiel in der Rückrunde und im neuen Jahr. Dazu erwarten die Treuchtlinger den TV Lauf, gegen den man das Hinspiel mit 69:65 gewinnen konnte.

VfL Treuchtlingen II: Tobias Hornn (14 Punkte, davon 3 Dreier), Yannick Rapke (14), Moritz Rettner (12), Leon Fruth (11), Moritz Schwarz (4), David Fruth (3), Jens Kummer (3), Ferdinand Schwind (3), Carl Wachtel (3).

Uwe Mühling