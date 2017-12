Viel Fitness und ein neuer Spendenrekord

Pleinfelder Benefiz-Aerobicmarathon erbrachte über 6000 Euro für die José Carreras Leukämie-Stiftung - vor 13 Minuten

PLEINFELD - Als Bea Keller im Dezember 2006 erstmals einen Benefiz-Aerobic zu Gunsten der José Carreras Leukämie-Stiftung auf die Beine stellte, war dies zunächst als einmalige Aktion gedacht. Doch die positive Resonanz bei den Teilnehmen und in ihrem Helferteam sorgten dafür, dass die Fitness- und Aerobictrainerin aus Pleinfeld diesen Tag weiterhin organisierte – Jahr für Jahr, immer Anfang Dezember.

Volles Haus in der Pleinfelder Brombachhalle: 117 Teilnehmer/innen machten beim diesjährigen zwölften Benefiz-Aerobicmarathon mit und zeigten sich begeistert von den diversen Trainingsstunden, die den ganzen Tag über geboten waren. „Hiit up“, „Deep Work“ oder auch „Functional Flow“ lauteten bespielsweise die Themen. © Uwe Mühling



Das Ganze hat sich inzwischen längst zu einer Erfolgsgeschichte und zu einem Selbstläufer entwickelt, der ohne große Werbung auskommt. Am vergangenen Samstag fand die Veranstaltung in der Pleinfelder Brombachhalle bereits zum zwölften Mal statt. Sechs Trainer unternahmen mit den 117 Teilnehmern (fast ausschließlich Frauen) einen abwechslungsreichen, anstrengenden und rundum gelungenen Ausflug in die Welt von Fitness, Gesundheit und Spaß an der Bewegung. Das wichtigste dabei: Die Aktion erbrachte eine stolze Summe von 6152 Euro und sorgte für einen weiteren neuen Spendenrekord.

Damit steuert der Benefiz-Aerobicmarathon langsam aber sicher auf die nächste magische Marke, nämlich die 50000 Euro, zu. Die diesjährige Summe miteingerechnet kamen bislang exakt 47752 Euro zusammen, die vollständig an die José Carreras Leukämie-Stiftung weitergeleitet wurden. Ziel der Stiftung des weltbekannten Tenors ist es, die Krankheit Leukämie heilbar zu machen – immer und bei jedem. Die Pleinfelder Benefizaktion hat durch ehrenamtliches Engagement einen schönen Beitrag dazu geleistet.

Die Fäden für den Aerobic-Tag laufen bei Bea Keller und ihrem Mann Stefan zusammen. Sie konnten von Anfang an auf ein engagiertes Helferteam mit knapp 20 Leuten zählen, das beim Auf- und Abbau in der Halle ebenso im Einsatz ist wie beim Regis-trieren der Teilnehmer oder bei der Versorgung mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Snacks. Der Erlös aus dem Verkauf geht ebenso an den guten Zweck wie die kompletten Teilnahmegebühren.

Vielseitiges Programm

Die Sportler/innen, die zum Teil schon seit dem Start im Dezember 2006 dabei sind, tun anderen und letztlich auch sich selber etwas Gutes, denn beim Benefiz-Aerobic ist einiges geboten. Eröffnet wurde der Tag mit dem Programm „Mein Rücken“ von Referentin Vroni Raab-Kronski. Sie präsentierte im Anschluss zusammen mit Roman Bayer auch „Functional Flow“. Der Österreicher war am frühen Morgen aus Linz angereist. Er hatte nicht nur die weiteste Anfahrt, sondern heizte den Teilnehmern/innen dann auch mit seinem Power-Konzept „Hiit up“ bis zur Mittagspause ordentlich ein.

Engagement für die gute Sache: Diese Fitnesstrainer um Organisatorin Bea Keller (vorne Mitte) sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. © Uwe Mühling



Am Nachmittag ging es mit „Deep Work“ nicht nur „cool und easy“ weiter wie es im Untertitel heißt, sondern vor allem sehr vielseitig. Dieses neue Programm ist nämlich ein Workout aus fünf Elementen und voller Energie. Steffi Biener und Petra Gutjahr präsentierten „Deep Work“. In der Halle ging es im Anschluss unter der Regie von Bea Keller mit „Step to enjoy“ weiter. Im Freien lud Simone Maurer zeitgleich zum „Smovey Walk“ mit den markanten grünen Ringen, ehe der Tag mit „Yoga flow“ (erneut mit Petra Gutjahr und Steffi Biener) wieder gemeinsam in der Brombachhalle ausklang.

Am Ende waren die zum Teil weit angereisten Sportler/innen zwar ganz schön geschafft, freuten sich aber über einen Tag voller Fitness, interessanten Stundenprofilen mit vielen neuen Impulsen sowie Gesprächen und Begegnungen. Bea Keller dankte allen Aktiven, Helfern und Unterstützern wie Martin Kaufmann (Showtechnic Franken) für den Sound oder Uwe Rohn (Fitnessclub Brombachsee) und der DJK Pleinfeld für die Bereitstellung von Steps und Matten.