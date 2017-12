Viel zu lachen auf der Weißenburger Luna Bühne

Im Januar kommen unter anderem TBC und Mäc Härder - vor 2 Stunden

WEISSENBURG - Das neue Jahr steht vor der Tür und mit ihm auch das neue Programm der Luna Bühne. Mit Komödien, Kabarett-Theater und ordentlich Kabarett-Prominenz: Neben Heißmann & Rassau und TBC gibt sich auch Mäc Härder die Ehre. Auftakt ist an Heiligdrei­könig, 6. Januar, mit der Komödie „Wenn’s lafft, dann lafft’s“.

Das Kabarett-Trio TBC liefert Ende Januar einen besonderen Jahresrückblick ab, der unter dem Motto „Augen zu und nochmal durch“ steht. © TBC



In der Hauptrolle Florian Gerbig als Raimund Brandstätter, seines Zeichens ein geschiedener Antiquitätenhändler, der für sich und seine neue Lebenspartnerin Mona einen Bauernhof gepachtet hat, um sich dort neben dem Trödelhandel vor allem der Familienplanung zu widmen. Als Raimunds geschiedene Frau Elisabeth mit ihrer Mutter Alexis vor der Tür steht, um Unterhalt einzufordern, kommt gewaltig Leben in die Bude – aber anders, als es sich Schwerenöter Raimund gewünscht hat. Wieder­-

holt wird das Stück am Sonntag, 7. Januar.

Am Donnerstag, 11. Januar, serviert die Luna Bühne wieder die beliebten „Kulturhäppchen“. Unter dem Motto „Eiszeit“ gibt es ab 20 Uhr rund 60 Minuten Kultur und ein dazu pas­sendes kulinarisches Häppchen.

Die Eigenproduktion „Allein unter Kühen“ wird am Samstag, 13. Januar, und Sonntag, 14. Januar, erneut gezeigt. In der Hauptrolle ist einmal mehr Florian Gerbig als „Bergbauer Mathias“ zu sehen, dessen Eltern schier am Verzweifeln sind, weil ihr Sohn keine Frau auf den Hof bringt und damit das Erbe in Gefahr ist. Deshalb schmieden Mutter Rosa und Vater Franz einen Plan: Sie täuschen Altersschwäche, Gebrechlichkeit und beginnende Demenz vor. Es dauert nicht lange und Matthias ist mit der Pflege seiner Eltern heillos überfordert und holt die Pflegerin Palinda aus Bali auf seinen Hof. Die wirbelt alles gehörig durcheinander.

Ebenfalls humorvoll geht es beim „Fränkischen Amtsgericht“ zu, das am Freitag, 19. Januar, bereits in der 33. Folge zu sehen ist. Anlässlich des 100. Geburtstages des Freistaats Bayern wird ein historischer Fall aus der Zeit verhandelt, als Bayern von einem Prinzregenten regiert wurde. So skurril der Fall auch sein mag – auch dieses Mal wird am Ende der Herr Rat ein Urteil im Namen des Volkes fällen und die Besucher auffordern: „Erheben Sie sich bitte von den Plätzen . . .“ Zwischen den Fällen sorgt Liedermacher Arthur Rosenbauer für Unterhaltung.

Ein „Mörderisches Menü“ wird am Samstag, 20. Januar, serviert. Zum Vier-Gang-Menü wird den Gästen ein Verbrechen aufgetischt, das es gemeinsam zu lösen gilt. Die Besucher erwartet ein spannender und unterhalt­samer Abend mit einem exquisiten Essen, das zum Gedankenaustausch am Tisch animiert. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Fürther Kabarettisten Volker Heißmann und Martin Rassau zeigen am Dienstag, 23. Januar, ihr Programm „Wenn der Vorhang zweimal fällt“. Die furiose Zwei-Mann-Show ist eine hinreißende und witzige Liebeserklärung ans Theater. Brandneue Sketche sind ebenso dabei wie Klassiker aus ihren Anfangsjahren und natürlich die beiden Kultwitwen Waltraud und Mariechen. Der Abend ist allerdings bereits ausverkauft. Volker Heißmann und Martin Rassau wollen ganz bewusst Kleinkunstbühnen unterstützen. „Sie dürfen nicht sterben und alle großen Künstler sollten nie vergessen, dass sie auf genau diesen kleinen Bühnen angefangen haben und groß geworden sind.“ Die Weißenburger Luna Bühne ist aus ihrer Sicht ein „Schmuckstück“.

„Überlegen statt googeln“ hat der Kabarettist Mäc Härder sein neues Programm getauft, mit dem er am Freitag, 26. Januar, nach Weißenburg kommt, um den geneigten Besuchern der Luna Bühne aufzuzeigen, wie

widersprüchlich unsere Gegenwart inzwischen ist: In den Innenstädten fahren Geländewagen umher, Stadt­bewohner lesen „Landlust“ und selbst 80-Jährige hängen mittlerweile am Smartphone herum. „Meine neue Show kann Spuren von Tiefsinn enthalten“, warnt Mäc Härder und appelliert: „Entspannt euch!“

Den ultimativen Jahresrückblick hat am Sonntag, 28. Januar, TBC mit dabei. Unter dem Motto „Augen zu und nochmal durch“ gibt es ab 18 Uhr 90 Minuten lang Randale durch die Skandale und einen Kleinkunstblick auf die große Politik. TBC weiß, wer top und wer flop war, was Hit und was Shit ist. Bei diesem etwas anderen Jahresrück­blick wird geklatscht, getratscht und abgewatscht und natürlich auch viel gelacht. Die Sonntagsvorstellung ist bereits ausverkauft. Am Montag, 29. Januar, um 20 Uhr gibt es aber einen Zusatztermin.

Markus Steiner