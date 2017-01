Vier Endrunden in der Weißenburger Landkreishalle

Frauen, U17, U15 und U13 spielen am 21. und 22. Januar um die Kreismeistertitel - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Die Herren und die A-Junioren im Fußballkreis Neumarkt/Jura sind bereits durch, bei den Frauen und Juniorinnen steht die Entscheidung an: Am kommenden Wochenende, 21. und 22. Januar, werden in der Weißenburger Landkreishalle die Kreisendrunden der Frauen und Juniorinnen (U17, U15 und U13) ausgetragen.

Ein Bild von der zweiten Vorrunde in Gunzenhausen: Hier löste auch das Team des DSC Weißenburg das Ticket für die Kreisendrunde. Foto: Stern



Die Turniere mit dreimal acht beziehungsweise einmal sieben Mannschaften laufen an beiden Tagen unter der Regie des Ausrichters DSC Weißenburg, der den besten Hallenteams aus der Region zwischen Treuchtlingen und Altdorf einen perfekten Rahmen bieten will. Der DSC ist selbst mit seiner Frauenmannschaft im Rennen.

Aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen haben sich ferner der FC Frickenfelden (Frauen), die SG Eintracht Kattenhochstatt (U17), die SG DJK Fiegenstall, die SG BV Bergen und der FV Dittenheim (alle U15) qualifiziert. Keine Vorrunde gab es – im Gegensatz zu den anderen Altersklassen – bei den U13-Mädchen. Hier mischen aber ebenfalls Fiegenstall und Dittenheim mit.

Frauen-Kreisspielleiterin Sandra Hofmann hat nun die Gruppeneinteilung und die Turnierpläne vorgelegt. Bei den Frauen wurde der DSC Weißenburg in die Gruppe B gelost und trifft auf den SV Leerstetten, den FC Altdorf und den TV 1848 Schwabach. Die Gruppe A bilden der SV Sulzkirchen, der FC Röthenbach b. A., der FC Frickenfelden und die DJK Veitsaurach. Die Frauen spielen am Samstag, 21. Januar, ab 14.00 Uhr. Vorher treten am ersten Turniertag ab 9.00 Uhr die U15-Mädchen an, wobei Bergen in einer Gruppe mit Hilpoltstein, Abenberg und Leerstetten spielt. Fiegenstall trifft auf Dittenheim, Obereichstätt und Ezelsdorf.

Der Sonntag, 22. Januar, wird mit den U13-Juniorinnen eröffnet, die ab 9.00 Uhr nicht in Gruppen spielen, sondern nach dem Modus „Jeder ge­gen Jeden“. Das bietet sich an, weil nur sieben Teams gemeldet haben, und zwar der TSV Wassermungenau, der SV Leerstetten, der FC Ezelsdorf, der TV Hilpoltstein, der FV Obereichstätt, der FV Dittenheim und die SG DJK Fiegenstall.

Nachstehend die Einteilung der vier Endrundenturniere in der Weißenburger Landkreishalle:

Frauen-Endrunde am Samstag, 21. Januar, ab 14.00 Uhr: Gruppe A: SV Sulzkirchen, FV Röthenbach bei Altdorf, FC Frickenfelden, DJK Veitsaurach; Gruppe B: SV Leerstetten, DSC Weißenburg, FC Altdorf, TV 1848 Schwabach; Halbfinale ab 17.00 Uhr; Platzierungsspiele ab 17.30; Endspiel ab 18.15 Uhr.

U17-Juniorinnen-Endrunde am Sonntag, 22. Januar, ab 14.00 Uhr: Gruppe A: SV Stauf, DJK Laibstadt, SG FC Sindlbach, SG TSV Feucht; Gruppe B: TV Hilpoltstein, SG Eintracht Kattenhochstatt, TV 1848 Schwabach, FV Obereichstätt; Halbfinale ab 17.00 Uhr; Platzierungsspiele ab 17.30; Endspiel ab 18.15 Uhr.

U15-Juniorinnen-Endrunde am Samstag, 21. Januar, ab 9.00 Uhr: Gruppe A: TV Hilpoltstein, SG SV Abenberg, SV Leerstetten, SG BV Bergen; Gruppe B: FC Ezelsdorf, SG DJK Fiegenstall, FV Dittenheim, FV Obereichstätt; Halbfinale ab 11.45 Uhr; Platzierungsspiele ab 12.15 Uhr; Endspiel ab 13.00 Uhr.

U13-Juniorinnen-Endrunde am Sonntag, 22. Januar, ab 9.00 Uhr: TSV Wassermungenau, SV Leerstetten, FC Ezelsdorf, TV Hilpoltstein, FV Obereichstätt, FV Dittenheim, SG DJK Fiegenstall; Modus: „Jeder gegen Jeden“; letztes Spiel um 13.00 Uhr.

