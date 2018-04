Vier Hunde-Vorfälle in Franken: Leinen nicht immer Pflicht

Schäferhund verletzt Frau auf der Straße - Im Wald wildernde Hunde reißen Reh - vor 1 Stunde

NENNSLINGEN/SCHWARZENBACH AM WALD - Viermal kam es an diesem Wochenende in der Region zu Zwischenfällen, an denen Hunde beteiligt waren. Nicht überall gibt es Leinenpflicht.

Zu einem Vorfall, an dem ein Hund beteiligt war, kam es in Oberfranken in einem Ortsteil von Schwarzenbach am Wald: Hier rempelte der Schäferhund einer 60-Jährigen eine 76-jährige Fußgängerin am Samstagmittag so stark an, dass diese zu Boden fiel. Die Hundehalterin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die 76-Jährige erlitt Verletzungen am Handgelenk.

Ein zweiter Vorfall ereignete sich in einem Waldstück bei Nennslingen im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Hier hetzten Hunde ein Reh in einen Zaun bissen es anschließend tot.

Zu einem dritten Vorfall kam es in Neunkirchen am Brand im Landkreis Forchheim. Hier brachen zwei freilaufende Hunde am frühen Sonntagmorgen in einen Kaninchenstall im Honingser Weg ein und rissen zwei Kaninchen. Nach Angaben der Kaninchen-Besitzer soll es sich bei dem Hund um einen langhaarigen schwarzen deutschen Schäferhund gehandelt haben. Der zweite Hund soll etwas kleiner und heller gewesen sein - vermutlich ebenfalls ein Schäferhund.

Die Polizei Forchheim bittet um Hinweise zur Herkunft der Hunde unter 09191/70900.

Der vierte Vorfall ereignete sich am Samstag in einem Ortsteil südlich von Höchstadt. Eine Hundebesitzerin aus Höchstadt führte ihren Wolfshund beim Spaziergang unangeleint aus. Der Hund entfernte sich und hetzte einem Reh hinterher. Der Jagdpächter, der den Vorfall beobachtete, erstattete Anzeige.

Grundsätzlich gibt es in bayerischen Wäldern zwar keinen Leinenzwang, wie die Polizei mitteilt. Allerdings sind die Halter von Vierbeinern verpflichtet, ihren Hund stets in Ruf- und Sichtweite unter Kontrolle zu halten. Stellt ein Jäger einen wildernden Hund fest, ist er in letzter Konsequenz berechtigt und sogar verpflichtet, diesen zu erlegen, um das im Wald lebende Wild zu schützen. Derzeit bekommen viele Wildtiere ihre Jungen. Hundehalter werden deshalb um besondere Rücksicht gebeten.

Erst kürzlich sorgte der Fall in Hannover für großes Aufsehen: Hier hatte Hund "Chico" zwei Menschen getötet.

