Vierter Deutscher Titel für Matthias Lastowsky

Weißenburger in der hessischen Rhön erfolgreich - vor 53 Minuten

WEISSENBURG - Der Radsport­senior Matthias Lastowsky hat seinen vierten Deutschen Bergmeistertitel eingefahren. In der Altersklasse Ü50 spielte der Weißenburger seine ganze Rennerfahrung aus, fuhr bei der letzten Abfahrt einen kleinen Vorsprung heraus und umging so einem Zielsprint. „Es lohnt sich immer, bis zuletzt zu kämpfen – das hat dieses Rennen gezeigt“, sagte Lastowsky nach dem Zieldurchlauf und seiner wohl letzten Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft.

Erfahrener Sieger: Matthias Lastowsky holte sich in der hessischen Röhn den vierten Titel des Deutschen Bergmeisters. Foto: Privat



Das beschauliche Elters in der hessischen Rhön war heuer Austragungsort der Deutschen Bergmeisterschaften. Würdiger und überaus rühriger Gastgeber für die gut 400 jungen und alten Radsportler, war der RC 07 Fulda, der zu seinem Jubiläum „eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt hat“ , so Lastowsky. Besonderes Lob hatte der Weißenburger für Organisatoren und die zahlreichen Helfer an der Strecke und deren lückenlose Absicherung parat.

Mit fast 100 „Sachen“ bergab

Der 17 Kilometer lange Rundkurs war mit knapp 450 Höhenmetern und drei Anstiegen gespickt und musste von den Senioren viermal durchfahren werden. Die gut 70 Fahrer der Ü40- und Ü50- Klasse starteten bei getrennter Wertung in einem gemeinsamen Rennen. Von Runde zu Runde selektierte sich das Feld an den bis zu 15 Prozent steilen Anstiegen. Bis an der letzten Kuppe waren nur noch neun Fahrer in der Spitzengruppe, die um die beiden Altersklassen-Titel kämpften.

Auf dem technisch sehr schweren Teil der letzten Abfahrt konnte sich Lastowsky dann etwa fünf Kilometer vor dem Ziel mit den Ü40-Jungsenioren Markus Swassek aus Traunstein und Vladi Riha aus Bremen etwas aus der Spitzengruppe lösen. Mit viel fahrerischem Können baute das Trio in der Abfahrt mit Geschwindigkeiten von bis zu 98,7 km/h den Vorsprung auf etwa zehn Sekunden aus.

Dieser sollte Lastowsky letztlich reichen, um einem Duell auf den letzten Metern gegen den als äußerst sprintstark geltenden Stefan Steiner aus Ludwigshafen aus dem Weg zu gehen. Lastowsky feierte letztlich einen souveränen Sieg, den er auch in der besonderen Übersicht und seiner Rennerfahrung begründet sah.

Die Erfahrung aus seinen drei Jahrzehnten Radrennen will der erfolgreiche Fahrer, der seit knapp 15 Jahren für den RC Wendelstein an den Start geht, künftig an den Radsport-Nachwuchs weitergeben. Als qualifizierter Übungsleiter kümmert er sich seit einigen Monaten verstärkt um die jüngsten Radler auf der Radrennbahn am „Reichelsdorfer Keller“ in Nürnberg und will deshalb seine eigenen sportlichen Ambitionen etwas zurückschrauben. In Kooperation mit den Radclubs aus Herpersdorf und Wendelstein sowie dem Tourenclub Schwabach und der Union Nürnberg soll am „Keller“ der Nachwuchs im Radsport vorangebracht werden, ohne dass die Nachwuchsfahrer den Gefahren beim Training im Straßenverkehr ausgesetzt sind.

Ersatzbau geplant

Doch leider sind die Tage am „Keller“ gezählt, denn das Radsportreservat ist deutlich in die Jahre gekommen und wäre zumindest mittelfristig dringend zu sanieren. Doch hier fehlen dem Betreiber und gemeinnützigen Verein Sportplatz 1903 die nötigen finanziellen Mittel. Geplant ist zwar ein Ersatzneubau, für den sich auch der in Weißenburg als Radsportförderer bekannte Unternehmer Manfred Nürminger einsetzt, doch droht das Vorhaben derzeit tief im Bürokratiesumpf zu versinken.

So hat der Nachwuchs am „Keller“ zwar einen erfahrenen Stamm an Betreuern und mit dem jetzt vierfachen Deutschen Meister auch bald einen weiteren qualifizierten C-Trainer, doch wenn keine Möglichkeit besteht, den Kindern und Jugendlichen vor Ort und ohne Verkehrsgefährdung ein Trainingszentrum zu stellen, wird die Nachwuchsarbeit vor große Herausforderungen gestellt.

Rainer Heubeck