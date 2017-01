Voll in die Leitplanke gekracht

vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Wegen eines Unfalls auf der B 2 kam es am 12. Januar, am frühen Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen. Um den stark beschädigten Pkw der Verursacherin abschleppen zu können, lotste die Polizei den Verkehr auf einem Streifen an der Unfallstelle vorbei.

Wegen eines Unfalls auf der B 2 kam es zu Verkehrsbehinderungen. © Robert Maurer



Wegen eines Unfalls auf der B 2 kam es zu Verkehrsbehinderungen. Foto: Robert Maurer



Eine 32-jährige Weißenburgerin war mit ihrem Auto Richtung Süden unterwegs. Vermutlich war sie kurz abgelenkt und bemerkte plötzlich, dass sie zu dicht an der Leitplanke ist.

Sie steuerte gegen, geriet ins Schleudern, der Wa­gen krachte auf der anderen Straßenseite in die Leitplanke und blieb zurück auf dem rechten Fahrstreifen in Höhe des La­ckierzentrums Kießling als Totalschaden liegen.

Die geschätzte Schadenssumme beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Fah­rerin hatte riesiges Glück, dass ihr gerade kein Fahrzeug entgegenkam.

Robert Maurer