Spezialbagger fraß sich am Montagnachmittag durch die Betonkonstruktion aus den 1980er-Jahren

Eine schweißtreibende Angelegenheit war der Weißenburger Altstadtlauf in seiner 27. Auflage. Das Breitensportereignis, das einmal mehr vom Förderverein proLeichtathletik und vom TSV 1860 Weißenburg aufgezogen wurde, sah Sven Ehrhardt vom Team Memmert als souveränen Sieger. Ebenso klar setzte sich bei den Frauen Larissa Korn von der LG Erlangen durch.

Riesiger Festzug zum 50. Geburtstag: Viele Vereine aus Weißenburg-Gunzenhausen, aber auch aus angrenzdenden Regionen feierten am Sonntagnachmittag das Jubiläum mit den Suffersheimer Adler-Schützen. Bei strahlendem Sonnenschein mussten Teilnehmer und Gäste freilich ordentlich schwitzen.

Das Festival-Feeling ist auch in Weißenburg angekommen: Beim "Heimspiel" feierten 4.000 Besucher bei 13 Bands auf zwei Bühnen und bestem Sommerwetter ein überaus friedliches wie abwechslungsreiches Musikfest. Topact war Max Giesinger, in dessen Umfeld "Itchy", "Eskalation" oder die Dub-Formation "Dubioza Kolektiv" mächtig einheizten. Hans Söllner lockte vor allem die ältere Generation, während das jüngere Publikum wegen der Punkrocker, Reggae-Musik und Hip-Hop in die Waldbühne gepilgert war.