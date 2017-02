Vollsperrungen in Weißenburg: Harte Zeit für Autofahrer

Ab Montag zwei große Straßen in der Innenstadt gesperrt - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Für Weißenburgs Autofahrer stehen anstrengende Wochen bevor. Gleich zwei große Straßen in der Innenstadt werden ab Montag für längere Zeit gesperrt.

Entlang der beiden Großbaustellen wir ab Montag die Nürnberger Straße komplett gesperrt. Am 10. März soll die Strecke voraussichtlich wieder freigegeben werden. Foto: wt



Die Nürnberger Straße ist zwei, der Lehenwiesenweg gleich acht Wochen nicht mehr befahrbar. Grund sind Tiefbauarbeiten für Gas,- Wasser- und Stromleitungen. "Damit die Arbeiten zügig abgeschlossen werden können, ist eine Vollsperrung der Nürnberger Straße zwischen der Schwärzgasse und Am Wäschgraben geboten", teilt die Stadt Weißenburg in einer Pressemitteilung mit. Die Sperrung dürfte allerdings für erhebliche Verzögerungen im Stadtverkehr sorgen. Die Nürnberger Straße ist eine der wichtigsten Ausfallstraßen der Stadt. Täglich passieren 17.500 Fahrzeuge den Bereich zwischen Schwärzgasse und Wäschgraben. Die Stadt empfiehlt in ihrer Pressemitteilung deshalb, dass "nördliche Bereiche der Stadt – soweit möglich – in diesem Zeitraum von den Kraftfahrern gemieden werden".

Der Druck wird groß

Und die Verkehrssituation wird in den kommenden Wochen nicht angenehmer dadurch, dass zugleich auch noch der Lehenwiesenweg am Montag für rund zwei Monate gesperrt wird. Damit dürfte der Druck auf die verbleibendenen, offenen Straßen und vor allem die Kreuzungen am Ellinger Tor und dem Bahnhof wachsen. Bereits bei vergangenen Sperrungen an ähnlich neuralgischen Stellen waren Rückstauungen zu den Stoßzeiten die Folge.

Die Umleitung erfolgt bei der Nürnberger Straße vom Bahnhof kommend Richtung Nürnberg über die Nördliche Ringstraße, Jahnstraße und die Rothenburger Straße. "Über diese Umleitungsstrecke sind alle Geschäfte in der Nürnberger Straße zu erreichen", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Aus Richtung Nürnberg kommend in Richtung Augsburg wird über die Rothenburger Straße, Jahnstraße und Nördliche Ringstraße umgeleitet. Der Wäschgraben kann nur über die Nördliche Ringstraße angefahren werden. Durch die Vollsperrung ist auch der Stadtbusverkehr – das gilt für die Linien 690, 691 und 692 – eingeschränkt. Es kann die Haltestelle "Nürnberger Straße Mitte" während der Sperrung nicht angefahren werden. Die nächstgelegenen Haltestellen sind "Gal­genbergstraße-West" und "Zentralschule". Durch die erforderlichen Umleitungen kann es während dieser Zeit auch zu Verspätungen im Stadtbusverkehr kommen.

Auch der Lehenwiesenweg betroffen

Ebenfalls am Montag wird zudem der Lehenwiesenweg in Weißenburg gesperrt. Und das gleich für acht Wochen. Hier stehen Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Stromleitungen an. Es wird nach der Bahnunterführung bis zu der ehemaligen Zufahrt zum Sportplatz des TSV 1860 gesperrt, teilte die Stadt Weißenburg in einer Pressemitteilung mit. Die Umleitung erfolgt über die Kohlstraße und die Gunzenhausener Straße zum Westfriedhof. Über diese Umleitungsstrecke können auch die dort ansässigen Firmen und die Kläranlage erreicht werden. Die Stadt bittet die Verkehrsteilnehmer in beiden Fällen um Beachtung und Verständnis für die zu erwartenden Behinderungen.

