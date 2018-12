Von Los Angeles in Weißenburger Café

WEISSENBURG - Am 24. Dezember geht es bei der Buchhandlung Meyer beschwingt in den Heiligen Abend. Am E-Piano sitzt von 11 bis 14 Uhr nach einjähriger Pause wieder ein Musiker, der inzwischen ein kleiner Popstar geworden ist. Manuel Weber swingt sich durch den verlängerten Heiligen Mittag. Der Weißenburger Pianist ist festes Bandmitglied des deutschen Popstars Wincent Weiss.

Seit mehr als zehn Jahren der Hauspianist für den „Heiligen Mittag“ im Museumscafé Meyer in Weißenburg: Als Manuel Weber diese Reihe begann, war er noch ein Jugendlicher, heute ist er Berufsmusiker in der Band eines der bekanntesten Popstars Deutschlands. © Hello Beautiful



Als das Museumscafé der Buchhandlung Meyer in Weißenburg vor mehr als zehn Jahren eröffnete, da saß noch ein Jugendlicher am Piano, der gerade dabei war, sich zu überlegen, was er wohl so mit seinem Leben anfangen sollte. Am Montag, mehr als zehn Jahre später, wird an der gleichen Stelle die gleiche Person sitzen, nur dass sie sich inzwischen einen stolzen Bart und eine Karriere zugelegt hat.

Seit rund drei Jahren ist Manuel Weber Teil der Band von Wincent Weiss. Damals war das eine Chance, heute ist es eine Auszeichnung. Denn aus dem Newcomer Wincent Weiss wurde einer der aktuell größten deutschen Popstars, der einige Auszeichnungen und Platin-Platten eingesammelt hat. Gerade waren Wincent und seine Band, die Manuel vor allem aus Bekannten und Freunden aus der Zeit seines Musikstudiums in Würzburg zusammengestellt hat, zu einer kleinen Tour in den Staaten. Unter anderem New York, Los Angeles, Mexico City oder Montreal standen auf dem Tourneeplan. Natürlich waren die Locations kleiner als in Deutschland, aber die Tour in Übersee war für alle Beteiligten vor allem ein Abenteuer.

Keine zwei Wochen wird sein letztes Konzert in LA her sein, wenn er an Weihnachten im Museumscafé der Buchhandlung Platz nimmt und Belegschaft wie Kunden in den Weih­nachtsnachmittag hineinspielt. „Wir haben uns ehrlich gesagt gar nicht mehr fragen trauen“, verrät Inhaber Mathias Meyer. Musste man aber auch nicht, denn Manuel Weber klingelte im November selbstständig durch. Wie es denn aussehe, ob er wieder spielen dürfe? Die Antwort dauerte nicht allzu lang, und so sitzt am Heiligen Abend also wieder der Stammpianist auf seinem Barhocker und sorgt für ein beschwingtes Weihnachten. Nur dass der halt inzwischen ein bisschen berühmt geworden ist.

Eigentlich kein Wunder, denn Manuel Weber hatte schon 2017 im Kulturmagazin Carpe diem angekündigt, dass er diese Tradition unbedingt aufrechterhalten wolle. „So lange ich Weihnachten in Weißenburg feiere, werde ich das auf jeden Fall weiter machen. Das sind ja auch so Institutionen, die man für sich selber halten will“, erzählte der sympathische Musiker damals.

Gut, er war dann just in dem Jahr nicht in Weißenburg Weihnachten feiern, was jetzt allerdings auch keinen so schlechten Grund hatte. Wegen der vielen Tour-Konzerte mit Wincent Weiss fand er keinen anderen Termin, als die Weihnachtsferien mit seiner frisch verheirateten Frau in die Flitterwochen zu gehen. Da kann man ihm diesbezüglich auch nur schwer böse sein.