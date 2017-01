Vorbereitungen für die Krankenhaus-Erweiterung in Weißenburg

WEISSENBURG - Die Stadt Weißenburg unterstützt die geplante Erweiterung des Klinikums Altmühlfranken. Der Bausenat des Stadtrats hat sich einstimmig für die Änderung des entsprechenden Bebauungsplans ausgesprochen.

Veränderungen stehen an: An das vor gut 30 Jahren eröffnete Weißenburger Krankenhaus wird in den nächsten Jahren angebaut, um auch weiterhin auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Mit der Änderung des Babauungsplanes hat der Bausenat des Weißenburger Stadtrates nun ein klares Zeichen der Unterstützung gesetzt. Foto: Limes-Luftbild



Wie berichtet, soll das Krankenhaus am östlichen Stadtrand voraussichtlich ab 2019 generalsaniert und vergrößert werden. Gut 3000 Quadratmeter an Nutzfläche sollen hinzukommen, um Platz für modernste Medizintechnik zu schaffen sowie Drei- und Vierbettzimmer aufzulösen und alle Patientenzimmer mit Duschen auszustatten.

Die Baumaßnahmen sollen im laufenden Betrieb über die Bühne gehen. Das wird mindestens 14 Jahre dauern und mehr als 70 Millionen Euro kos­ten. Noch aber existiert das Projekt nur als Vorplanung. Es fehlen die Zustimmung des Ministerrats und Feinabstimmungen mit der Regierung. Doch es sieht so aus, als dass die Planung relativ nahtlos in die Realisierung übergehen kann.

Im Bebauungsplan Nr. 27 der Stadt Weißenburg für das Gebiet zwischen „Hohenmühlweg, Niederhofener und Umgehungsstraße“ ist der Bereich bereits als Sondergebiet mit der Zweck­bestimmung Krankenhaus ausgewiesen. Die „Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche sind jedoch sehr eng gefasst, sodass als Grundlage für die Erweiterung der Klinik eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich ist“, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Die überbaubare Fläche wird deutlich erweitert. Sie soll im Süden, Norden und Westen beinahe bis zur Grundstücksgrenze reichen und im Osten parallel zur Straße in Nord-Süd-Richtung verlaufen.

Mit dem Bauleitverfahren unterstützt die Stadt das Sanierungsvorhaben des Kommunalunternehmens Klinikum Altmühlfranken. Gleichzeitig schaffe Weißenburg „die Voraussetzungen, auch zukünftig die bereits vorhandene Konzentration an stationärer sowie ambulanter medizinischer Versorgung im Klinikgebiet zu erhöhen und damit das Klinikum Altmühlfranken in dessen Funktion als Krankenhaus der ersten Versorgungsstufe dauerhaft zu stärken“, ist man in der Stadtverwaltung überzeugt.

Dadurch dass der bestehende Komplex erweitert und saniert werde, werde auch ein „Beitrag zur Nachverdichtung und damit zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden“ ge­leistet. „Zudem findet man im Klinikgebiet neben der bereits vorhandenen stationären medizinischen Versorgung auch ein breites Spektrum an Fachärzten, eine psychiatrische Tagesklinik und ein Dialyse- und Nierenzentrum sowie die notwendige Verkehrsinfrastruktur“, steht weiter in den Ausschusspapieren zu lesen.

Die Erweiterung ist „für die Zukunft Weißenburgs von zentraler Bedeutung“, unterstrich Oberbürger-meister Jürgen Schröppel. Es gelte den Krankenhausstandort „mit allen Mitteln am Leben zu erhalten“, zumal der „glückliche Umstand“ gegeben sei, dass das Klinikum Altmühlfranken mit seinen beiden Häusern in Gunzenhausen und Weißenburg schwarze Zahlen schreibe. Für die umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme in Gunzenhausen seit 2007 habe man bisher „keinen einzigen Euro“ Schulden aufnehmen müssen. „Dies sei eine „gewaltige Leistung und ein gewaltiger Erfolg“, lobte der OB, der auch Mitglied des Verwaltungsrats des Klinikums ist.

Stadtrat Heinz Gruber merkte an, dass die Krankenhäuser „allgemein sehr gelobt werden“. Bei der Bebauungsplanänderung handle es sich nur um eine Verschiebung der Bebauungsgrenzen, durch die nach der Meinung des Freien Wählers kein Nachbar wesentlich eingeschränkt werde.

Karl Roth (CSU) und Gerhard Naß (SPD) schlossen sich den Ausführungen des OB an. Es sei unerlässlich, dass die Stadt hier aktiv werde. Eine weitere Diskussion fand nicht statt. Nachdem es sich um einen Senatsbeschluss handelt, gibt es keine weitere Beratung im Stadtrat. Als nächster Schritt erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger sonstiger Belange.

