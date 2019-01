Vorbildlicher Jahresstart im Weißenburger Land

WEISSENBURG - Das neue Jahr hat in Weißenburg einen ziemlich vorbildlichen Start hingelegt. Die Polizei meldete einen ruhigen Jahreswechsel und verzeichnete nur zwei kleinere Vandalismusvorfälle. Damit dürfte es sich um einen der ruhigeren Jahreswechsel in diesem jungen Jahrtausend gehandelt haben. Und dank ausnehmend fleißigen Stadtarbeitern wohl auch um einen der saubersten. Bereits gegen 9 Uhr morgens zeigten sich Marktplatz und Luitpoldstraße fast besenrein.

Auf der Weißenburger Wülzburg malte Fotografin Caroline Ritzke kurzerhand das neue Jahr in die Nacht. © Caroline Ritzke



Schlägereien, Vandalismus, Alkoholexzesse … Ein bisschen Chaos bringt Silvester im Regelfall immer mit sich. Im vergangenen Jahr gab es etwa noch eine Messerstecherei in Pappenheim zu verzeichnen und den alkoholischen Totalausfall eines Mannes, der sich nicht nur erbrochen, sondern gleich noch bekotet hatte. Beim Querlesen der vergangenen Jahre stößt man auf brennende Altkleidercontainer, Brände in Treuchtlingen oder Bergen und die ein oder andere Schlägerei in der Weißenburgs Innentadt.

All das blieb dieses Jahr erfreulicherweise aus. „Es war ausnehmend ruhig“, bestätigte die Weißenburger Polizei auf Anfrage. Bislang seien lediglich zwei kleinere Sachbeschädigungen zu verzeichnen gewesen. So wurde in der Silvesternacht die Fassade der Realschule nahe des Haupteingangs mit dem Schriftzug „UNLGT“ beschmiert. In Ellingen geriet im Tiergärtleweg am Neujahrsmorgen außerdem eine Plastikbox in Brand. Durch Ruß und Hitze wurde die Hausfassade bis in vier Meter Höhe beschädigt. Wahrscheinlich wurde die Box vorsätzlich angezündet, möglicherweise durch einen Silves-terböller. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise.

Gediegener Jahreswechsel

Auch die Silvesterparty in der Weißenburger Schranne ging friedlich über die Bühne, wie Veranstalter Kevin Ruff von der Couga Connection feststellte. Es habe keinen einzigen Vorfall gegeben. Die knapp 500 Gäste in der Schranne feierten mit DJs, Bar und Lounge einen gediegenen Jahreswechsel in sehr stilvollem Ambiente. Erneut war die Party im Herzen der Stadt die größte Feier zum Jahreswechsel im gesamten Landkreis, auch wenn sie einen leichten Besucherrück-gang zu verzeichnen hatte, was gut ins Bild einer insgesamt zurückhaltenden Silvesternacht passte.

Man hatte den Eindruck, dass dieser Jahreswechsel auch nicht ganz so strahlend funkelte wie in den vergangenen Silvesternächten. Und das dürfte nicht nur am diesigen Wetter gelegen haben, sondern auch mit den zunehmenden Diskussionen über die Böllerei zu tun gehabt haben. Das Feuerwerk über Weißenburg war immer noch beeindruckend, fiel aber kürzer aus, als man das aus den Vorjahren gewohnt war.

Weniger Feuerwerk

Und dieser Eindruck bestätigte sich auch beim morgendlichen Gang durch die Weißenburger Innenstadt. Schon am frühen Neujahrs-Vormittag waren auf den öffentlichen Plätzen kaum mehr Spuren des nächtlichen Treibens zu sehen.

Dass die Silvesternacht schon immer noch das Zeug dazu hat, für jede Menge Aufregung zu Sorgen, zeigt im Übrigen ein Blick in die Polizeiberichte der umliegenden Inspektionen. In Eichstätt, Hofstetten, Abenberg oder Rednitzhembach brannten etwa diverse Altkleidercontainer vollständig aus und sorgten so für mehrere Tausend Euro Schaden. In Abenberg waren gleich mehrere Container betroffen und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Eher kurios war dagegen ein ungebetener Besucher, der sich am frühen Neujahrsmorgen in einem Garten in Georgensgmünd eingefunden hatte. Der Besitzer des Grundstücks hatte die Polizei verständigt, weil ein junger Mann durch sein Anwesen torkelte. Der Angetrunkene hatte die Grundstücke verwechselte und wähnte sich auf eigenem Grund und Boden, wie er den Beamten erklärte. Die Polizei machte ihn schließlich auf den Irrtum aufmerksam und wies ihm den Weg zu seiner tatsächlichen Adresse.

Jan Stephan