Vorrundenabschluss für TSV 1860 und SVW

Weißenburger am Sonntag in Freystadt, Wettelsheimer am Samstag in Greding - vor 38 Minuten

WEISSENBURG/WETTELSHEIM - In der Fußball-Bezirksliga Süd steht die vierte englische Woche der laufenden Saison vor der Tür. Sie markiert zugleich den Übergang von der Vor- in die Rückrunde. Der TSV 1860 Weißenburg und der SV Wettelsheim müssen dabei zunächst je zweimal auswärts ran.

Am letzten Rückrunden-Spieltag gastieren die Wettelsheimer am Samstag beim TSV Greding, am Mittwoch müssen sie zur TSG Roth und haben dann am Sonntag, 5. November, zu Hause das Derby gegen Dittenheim. Die Weißenburger haben einen Auswärts-Doppelpack binnen drei Tagen in Freystadt (Sonntag) und Greding (Dienstag), um dann am Samstag, 4. November, die Rother zum Derby zu empfangen.

Die Trainer – das ist klar – richten den Blick aber erst einmal auf die Spiele an diesem Wochenende und damit auf den Abschluss der Vorrunde. So auch Markus Vierke, der mit dem TSV 1860 Weißenburg vor einer „sehr anspruchsvollen Aufgabe“ beim TSV Freystadt steht (Sonntag, 15 Uhr). Gleiches gilt nach seinen Worten auch zwei Tage später für das Greding-Spiel.

„Wir müssen schauen, dass wir wieder in die Spur kommen“, sagt Vierke mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse. Im Oktober standen bislang zwei Siege und drei Niederlage zu Buche. Nachdem es zu Saisonbeginn „super gelaufen“ war, fehlte aus Sicht des Trainers zuletzt einfach die nötige Konstanz und auch in der Tabelle ging es ein wenig nach unten. Aus Platz eins ist inzwischen Rang fünf geworden. Der Rückstand auf Spitzenreiter Aufkirchen beträgt derzeit sieben Punkte.

Klar, dass diese Entwicklung ein Stück weit für Ernüchterung sorgt. Auch Markus Vierke war nach den jüngsten Niederlagen sehr enttäuscht, empfiehlt aber, „sich an den positiven Dingen wieder hochzuziehen“. Zum einen standen die Weißenburger bislang immer unter den Top-Fünf der Liga, zum anderen schaut es im Vergleich zu den Vorjahren deutlich besser aus: In der Tat steckte der TSV 1860 in den vergangenen drei Spielzeiten stets im Abstiegskampf. Vorige Saison etwa stand man nach der Vorrunde mit 18 Punkten auf einem Abstiegsrang. Aktuell sind es 26 Zähler (mit dem Sieg gegen den inzwischen abgemeldeten SV Seligenporten II wären es sogar 29) und das Match in Freystadt könnte noch weitere Punkte bringen.

Vierke und seiner Truppe ist klar, dass nach dem glänzenden Start die Ansprüche relativ hoch sind, ist insgesamt aber der Meinung, „dass wir eine ordentliche Saison spielen. Wir können durchaus zufrieden sein, auch wenn bislang wohl vier Punkte mehr drin gewesen wären.“ Vielleicht klappt es nun ja beim TSV Freystadt wieder. Immerhin sind die Weißenburger die beste Auswärtsmannschaft der Liga, die die jüngste Erfolgsserie der Oberpfälzer gerne stoppen würde. In der Tabelle liegt der Aufsteiger nur drei Zähler hinter dem TSV 1860 und hatte „nach schwachem Start zuletzt super Ergebnisse“, wie Vierke unterstreicht. Außerdem hat Freystadt zu Hause gegen Großschwarzenlohe gewonnen und gegen Aufkirchen 1:1 gespielt. „Die werden uns fordern“, ist sich Markus Vierke sicher, will mit seiner Mannschaft aber voll dagegenhalten und punkten.

Das TSV-1860-Aufgebot: Uhl, Lehner, Schwenke, Weglöhner, Leibhard, Blob, Strobel, Ochsenkiel, Eco, Swierkot, Hofer, Böhm, Wnendt, Lotter, Weichselbaum.

Voller Einsatz: Der TSV 1860 Weißenburg (vorne Patrick Weglöhner) musste sich zuletzt in einem umkämpften Match knapp mit 0:1 gegen den SV Ornbau geschlagen geben, will am Sonntag aber in Freystadt wieder punkten. © Uwe Mühling



Etwas besser als mit Weißenburg meint es der Spielplan in diesen Tagen mit dem SV Wettelsheim, denn der Aufsteiger um Trainer Tobias Grimm spielt am heutigen Samstag ab 15 Uhr beim Tabellendritten TSV Greding und dann erst wieder am Mittwoch (in Roth). In der aktuellen personellen Situation mit Verletzungen und angeschlagenen Spielern kommt die Pause dazwischen dem SVW ganz gelegen.

Dazu kommen zwei positive Signale, denn Torjäger Danny Schupp und Mittelfeldmann Bastian Baumann sind erstmals nach Wochen wieder im Kader. Ob sie schon in Greding wieder zum Einsatz kommen, wird sich zeigen, wichtig ist die Rückkehr allemal. Denn für den SVW geht es vor allem darum, die jüngste, vor allem personell bedingte Negativserie von fünf Nie­derlagen in Folge zu stoppen, und endlich auch mal wieder einen Treffer zu erzielen (zuletzt 0:12 Tore). Vor allem Schupp könnte dabei helfen.

Allerdings müssen die Wettelsheimer als 15. (13 Punkte) bei einer echten Spitzenmannschaft antreten. Greding ist Dritter (28 Punkte), zu Hause noch ungeschlagen und hat, so Grimm, „eine junge und spielstarke Truppe mit Bezirksliga-Erfahrung“. Der Wettelsheimer Coach attestiert Greding ein „extrem starkes Umschaltspiel“. Den „sehr starken Gegner“ wollen

die SVWler mit Kampfgeist und Teamplay niederringen. Tobias Grimm: „Wir wollen die Serie der Zu-Null-Spiele beenden und Zählbares mitnehmen.“

Der Wettelsheimer Kader: Obel, Kluy, Döbler, Tobias Krois, Matthias Müller, Hüttinger, Simon Renner, Enser, Michael Berthold, Rasch, Tobias Fuchs, Halbmeyer, Bosch, Felix Neubauer, Schupp, Baumann.

Erstmals seit Wochen wieder im Wettelsheimer Kader: Torjäger Danny Schupp (re.) kehrt nach seiner Verletzungspause zurück und wird sehnlichst erwartet. © Uwe Mühling



Uwe Mühling