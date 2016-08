Was Babys in Altmühlfranken brauchen

WEISSENBURG - Die Kursangebote des Netzwerks „Junge Familie“ helfen Familien mit Säuglingen und Kleinkindern, gesunde Ernährung und Bewegung ganz selbstverständlich in den Alltag einzubauen. Die neue Veranstaltungsreihe am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Weißenburg startet nach den Sommerferien.

Eine von vielen Veranstaltungen, die das Netzwerk „Junge Familie“ anbietet: Bewegungsspaß im Wald mit Herbert Bauernfeind. Foto:



Am Samstag, 17. September, um 10.00 Uhr lautet das Motto: „Bewegungsspaß im Wald“. Waldpädagoge Herbert Bauernfeind leitet Familien mit Kindern von ein bis drei Jahren in der Nähe von Stirn an, mit Naturmaterialien Bewegung spannend zu gestalten. Im Vortrag „Von der Milch zum Brei“ am Montag, 19. September, von 20.00 bis 21.30 Uhr in der Hebammenpraxis Gunzenhausen, erfahren junge Eltern, wie der Übergang zur festen Nahrung gelingt und dass es nicht immer gekaufte „Gläschenkost“ sein muss. Referentin ist Diätassistentin Andrea Meyer.

„Zwischenmahlzeiten auch für un­terwegs“ bereiten junge Eltern am Montag, 26. September, ab 9.30 Uhr mit Hauswirtschaftsmeisterin Anja Eckert am AELF in der Bergerstraße 2-4 zu. Sie lernen, wie man bedarfsgerechte Zwischenmahlzeiten auch zum Mitgeben, zum Beispiel in die Kita, als wertvollen Beitrag zur täglichen Nährstoffversorgung in den Ernährungsplan integriert.

„Endlich am Familientisch mitessen – Wie der Übergang von der Breikost zum Familienessen gelingt“, erklärt Andrea Meyer in ihrem Vortrag am Dienstag, 4. Oktober, von 20.00 bis 21.30 Uhr im Geburtshaus Muhr am See.

Am Montag, 10. Oktober, von 9.30 bis 11.00 Uhr nimmt Diplom-Oecotrophologin Sonja Osiander am AELF vegetarische und vegane Kinderernährung in ihrem Vortrag „Alles im grünen Bereich?“ genau unter die Lupe und beantwortet Fragen zur optimalen Nährstoffversorgung.

Am Samstag, 15. Oktober, lädt nachmittags von 15.00 bis 17.00 Uhr Sportlehrerin Eva Hefele junge Familien mit Kindern von zwei bis drei Jahren zur „Bewegten Spielewanderung“ rund um den Wassertretplatz Weißenburg ein. Durch kindgerechte Spielideen zeigt sie auf, wie Eltern „Draußen-Bewegung“ für ihre Kinder attraktiver gestalten können. Dann ist auch Schluss mit Fragen wie: „Mama, wie weit ist es noch?“

Diplom-Oecotrophologin Claudia Blind referiert am Mittwoch, 26. Ok­tober, von 9.30 bis 11.00 Uhr am AELF zum Thema „Essen am Familientisch“. Am Familienzentrum Sonnenhof in Gunzenhausen findet am Montag, 7. November, vormittags ein Workshop mit dem Titel „Kindermilch und Quetschbeutel“ statt. Hier werden von Sonja Osiander in einer Produktausstellung mit Beurteilung von Nähr-werten und Zusätzen einzelne Kinderlebensmittel genau betrachtet, um jungen Eltern wertvolle Entscheidungshilfen zu geben.

In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Weißenburg wird es am Donnerstag, 17. November, von 18.30 bis 20.00 Uhr im Rahmen der „Elternbibliothek“ den Vortrag „Trends auf dem Kinderteller“ geben.



Die genauen Inhalte und Termine aller Kurse und die Möglichkeit der Online-Anmeldung gibt es im In­ternet unter www.aelf-wb.bayern.de/ernaehrung/familie. Termine für Gruppen können direkt mit andrea.fina@aelf-wb.bayern.de vereinbart werden. Die Veranstaltungen sind, bis auf einen geringen Kostenbeitrag für Lebensmittel, kostenfrei.