Wasserschloss Syburg kommt unter den Hammer

Besitzer verweigert seit 35 Jahren Abgaben, Steuern und Gerichtskosten - vor 1 Stunde

BERGEN - Für 110.000 Euro kommt Ende Januar in Weißenburg einer der ältesten Adelssitze Frankens unter den Hammer. Es geht um das Wasserschloss Syburg bei Bergen. Sein Besitzer verweigert seit Jahrzehnten Abgaben, Steuern, Gebühren und Gerichtskosten, weswegen ihn der Bergener Bürgermeister jetzt vor Gericht gebracht hat.

Schloss Syburg liegt im Dornröschenschlaf. Seit Jahrzehnten hat der Schlossherr keine Sanierungsarbeiten vorgenommen. Ende Januar wird es zwangsversteigert. © Jan Stephan



Schloss Syburg liegt im Dornröschenschlaf. Seit Jahrzehnten hat der Schlossherr keine Sanierungsarbeiten vorgenommen. Ende Januar wird es zwangsversteigert. Foto: Jan Stephan



Es könnte das letzte Kapitel einer unrühmlichen Geschichte werden. Das Schloss hat eine illustre Geschichte. Im Kern entstand es aus einer Wasserburg und soll seine Ursprünge im 11. Jahrhundert haben. Kaum ein Adelssitz im weiten Umkreis ist älter. Und wahrscheinlich ist kaum einer in einem derart schlechten Zustand. Während sich der aktuelle Schlossherr seit fast 40 Jahren einen wahnhaften Justizkrieg mit Gemeinde, Landratsamt, Freistaat, Bundesrepublik und Europäischer Union liefert, bröckelt das Schloss vor sich hin.

Die Zwangsversteigerung könnte die Rettung sein. Das hofft jedenfalls Bergens Bürgermeister Werner Röttenbacher. "Ich will, dass wir bei dem Schloss retten, was noch zu retten ist." Röttenbacher nimmt die Sache inzwischen persönlich. Seit einem runden Jahrzehnt ist er einer der wenigen, der der Renitenz des Syburger Schlossbesitzers Widerstand leistet. "Die Behörden haben da einiges verpennt", sagt er und hört dann lieber auf mit dem reden. Wichtiger als eine Generalkritik ist ihm, dass das Schloss jetzt endlich den Besitzer wechselt und man mit der Rettung der Substanz beginnen kann.

Im Moment sieht Schloss Syburg aus wie die perfekte Kulisse für eine Neuverfilmung von Dornröschen. Vor dem Happy End. Die Tore geschlossen, die Eisengitter verrostet, der Schloss­park über sich hinausgewachsen, ein Baum liegt auf dem Dach des Nordflügels. Es braucht weniger einen Prinzen, um das Anwesen aus seinem Schlaf zu wecken, als vielmehr eine dicke Brieftasche und Leidenschaft für historische Substanz.

Zehn Interessenten

Auf einen Wert von 110.000 Euro hat ein Gutachter das Schloss geschätzt. In der Versteigerung am 30. Januar vor dem Weißenburger Amtsgericht kann es allerdings auch für deutlich weniger unter den Hammer kommen. "Ich habe acht bis zehn Interessenten, die sich schon gemeldet haben", sagt Bergens Bürgermeister Werner Röttenbacher. Das ist viel. Das ehemalige Wasserschloss, das schon Barone und Prinzen gesehen hat, scheint eine Faszination auszuüben. "Da sind auch immer einige Glücksritter dabei", warnt allerdings einer, der das Schick­sal etlicher Burgen und Schlösser in der Region referieren kann. "Die können das Schloss vielleicht kaufen, sich aber den Unterhalt nicht leisten."

Das Dach von Moos bewachsen, das Zifferblatt verrostet: Schloss Syburg ist dem Verfall geweiht. © Jan Stephan



Das Dach von Moos bewachsen, das Zifferblatt verrostet: Schloss Syburg ist dem Verfall geweiht. Foto: Jan Stephan



Einen guten Käufer zu finden, sei schwer. Für das Schloss am besten wäre eine reicher Investor, der sich Syburg als Feriensitz ausbaut. "Dann wäre es zwar für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, aber das waren die Schlösser früher auch nicht", so der Denkmalfreund.

Sanierung kostet Millionen

In den 1990er-Jahren gab es in Absprache mit dem Denkmalamt mal eine grobe Schätzung von vier bis fünf Millionen Mark, die eine Sanierung kosten würde. Mindestens die gleiche Summe in Euro dürfte man heute hinlegen. Immerhin: Das Landesamt für Denkmalpflege würde wohl kräftig mithelfen, wenn jemand die Sanierung anginge. In der Behörde weiß man, in welch schlechtem Zustand der Bau ist. Einzig ein besonders gefährdeter Gartenpavillon konnte 1996/1997 gesichert werden. Bei einer Kostenverteilung von 95.000 Mark für das Landesamt und 5000 Mark für den Schlossherrn konnte er kaum Nein sagen. Spätere Hinweise auf Fördermöglichkeiten scheiterten an mangelnder Kooperationsbereitschaft des Besitzers oder an fehlenden Eigenmitteln des Landesamts für Denkmalschutz.

Stattdessen wollte der Besitzer sogar zwischenzeitlich die barocke Brücke abreißen lassen. Wie es heute in dem Schloss ausschaut, kann keiner sagen. Wahrscheinlich waren keine 20 Menschen in den vergangenen 20 Jahren im Inneren des Mauerrings, der sich um das Wasserschloss erstreckt. Einer, der in den frühen 1990er-Jahren zu Besuch beim Schlossherren war, erinnert sich, dass die Zustände schon damals eigenwillig waren. "Überall standen Wassereimer, alle Fenster waren geschlossen, es roch muffig, und im Salon stand mitten im Frühling noch der Weihnachtsbaum."

Inzwischen leben nur noch der über 90-jährige Schlossbesitzer und einer seiner drei Söhne hinter dem dicken Tor. Die Ehefrau ist in ein Altersheim in der Region gezogen. Man hat den Eindruck, dass auch die Kräfte des Schlossherrn erlahmen. "Die Schriftsätze werden kürzer", stellt Werner Röttenbacher fest. Sie kommen allerdings immer noch. Zig Millionen Euro fordert er mal von der Gemeinde Bergen, mal vom Landkreis, mal von der Bundesrepublik Deutschland. Er stellte 140.000 Euro für den Kauf von Trinkwasserflaschen in Rechnung und verrechnet 15.000 Euro pro Jahr für ein Hotel, das nie gebaut wurde. Zuletzt hat er mal wieder 62 Millionen Euro von der Gemeinde gefordert. Zuzüglich Mahngebühr von 4,96 Millionen Euro.

Landkreis mit im Boot

Zahlen könne man in Postbarschecks, ließ er wissen. Seit fast 40 Jahren streitet er sich mit dem Staat auf allen Ebenen, weil er glaubt, die Gemeinde Bergen leite illegal behandelte und unbehandelte Abwässer in die Teiche und Gräben rund um das Schloss. Recht bekommen hat er noch nirgendwo, recht zu haben, glaubt er trotzdem. Nun könnte allerdings eines der letzten Kapitel dieser Geschichte geschrieben werden. Die jahrzehntelange Weigerung des Schlossbesitzers, Abgaben, Gebühren, Gerichtskosten und Steuern zu bezahlen, fällt ihm nun vor die Füße. Der Termin für die Zwangsversteigerung ist angesetzt. Neben der Gemeinde sind der Landkreis und der Freistaat im Boot. Es geht um 50.000, vielleicht 60.000 Euro an ausstehenden Geldern. Allerdings hat auch eine regionale Bank eine Forderung in Höhe von 365.000 Euro ins Grundbuch eintragen lassen.

Es ist unklar, ob der Schlossbesitzer die Mit­tel hat, sich freizukaufen, und ob er das in der noch zur Verfügung stehenden Zeit schafft. Für das Schloss wäre ein Besitzerwechsel vielleicht die letzte Chance. 2013 hatte ein Gutachter das Schloss noch auf einen Wert von 360.000 Euro geschätzt, drei Jahre später kommt er auf nur noch 110.000 Euro. Seine Schätzung beruht auf Akten­einsicht und dem, was man von der Zufahrt und der Straße so sehen kann.

1970 als der jetzige Eigner das Schloss erstand, war es eine wahre Perle. © Gemeinde Bergen



1970 als der jetzige Eigner das Schloss erstand, war es eine wahre Perle. Foto: Gemeinde Bergen



Nicht Teil der Versteigerung ist der verwilderte Schlosspark samt Orangerie und Pavillons, der in einigen Steinwürfen Entfernung vor sich hinwildert. Sollte sich kein Interessent finden, der am 30. Januar mitbietet, wird die Gemeinde einspringen, stellt Röttenbacher fest."Er hat das Schloss zugrunde gerichtet", sagt der Bürgermeister, "jetzt müssen wir schauen, was wir noch retten können."

Jan Stephan