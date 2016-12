Weihnachten im Weißenburger Land wird nass und windig

Das frostige Gastspiel geht schon wieder zu Ende - vor 4 Stunden

WEISSENBURG - Rechtzeitig zu Weihnachten gilt es Abschied von der Aussicht auf Schnee zu nehmen. Das sagen zumindest die Wetterexperten. Dabei hatten die vergangenen Tage doch ein wenig Hoffnung gemacht. Noch gestern präsentierten sich Wülzburg und der Weißenburger Jura im winterlichen Raureif-Gewand. Damit ist es aber spätestens ab morgen vorbei.

So sieht der Winter aus – leider war er nur kurz zu Gast: Minustemperaturen kleideten die Landschaft auf dem Weißenburger Jura in ein Frostgewand, wie hier an der Bechthaler Burgruine. Mit dem Winterzauber ist es allerdings zu Weihnachten vorbei. Dann kommen wärmere Temperaturen, Wind und Regen. © Tim Wagner



So sieht der Winter aus – leider war er nur kurz zu Gast: Minustemperaturen kleideten die Landschaft auf dem Weißenburger Jura in ein Frostgewand, wie hier an der Bechthaler Burgruine. Mit dem Winterzauber ist es allerdings zu Weihnachten vorbei. Dann kommen wärmere Temperaturen, Wind und Regen. Foto: Tim Wagner



Wer an Weihnachten Winterstimmung haben will, der schaltet am besten den Fernseher ein oder schneidet sich das vereiste Bild der Bech­thaler Burgruine aus, das diesen Artikel ziert. Denn wer an Heilig­abend in Richtung Kirche aufbricht, der braucht eher Regenschirm denn Wintermütze. Für Weißenburg sagen die Wetterdienste Temperaturen von um die fünf Grad voraus. Zu allem Unglück gibt es dazu noch ein bisschen Regen und ordentlich Wind.

Immerhin – zwei Sachen trösten.

Erstens: In Franken wird das Wetter noch vergleichsweise freundlich, ge­legentlich spitzt auch mal die Sonne durch die Wolkendecke. Zweitens: Letztes Jahr war es noch erheblich wärmer, und trotzdem fiel Weihnachten nicht komplett aus. Das Fest ist dann doch eher eine Sache der eigenen Einstellung und weniger der Temperatur. 2015 zeigte das Thermometer am 24. Dezember beachtliche 13 Grad an. Den Gang zum Gottesdienst konnte man da zur Not auch ohne Jacke antreten. Allerdings zeigt sich im lokalen Rückblick, dass die weiße Weihnacht ein Auslaufmodell zu sein scheint. Die vergangenen vier Jahre hatte man an Heiligabend Temperaturen im zweistelligen Bereich zu verzeichnen. Vor zwei Jahren gab es bis zu zehn, vor drei bis zu elf und vor vier Jahren gar bis zu 13 Grad zum Fest.

Zum letzten Mal so richtig weiße Weihnachten durfte das Weißenbur­-ger Land im Jahr 2010 feiern. Damals sah die Region aber auch wie aus

dem Winterbilderbuch aus. Während der abendlichen Gottesdienste in den Kirchen der Region schneite es eine dicke Schneedecke herunter. Ein Vergnügen, auf das man in diesem Jahr wohl noch ein wenig wird warten müssen.

Genau genommen dürfte es in diesem Jahr nichts mehr werden mit der Winterpracht. Zwischen all den Familienfesten kommt graues Novemberwetter auf uns zu. Immerhin, als Hoffnungsschimmer am Horizont, gibt es erste, vorsichtige Prognosen, wonach es nach dem Jahreswechsel so weit sein könnte. Bis dahin kann sich aber noch jede Menge tun.

Jan Stephan - Weißenburger Tagblatt