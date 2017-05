Publikum aus nah und fern haben die Fränkischen Genusstag am Wochenende wieder nach Weißenburg gelockt. In ihrer siebten Auflage war das Angebot noch breiter gefächert, sodass diesmal neben der Markthalle Schranne auch das Kulturzentrum Karmeliterkirche zum Treffpunkt für Genießer wurde. Essen und Genießen hat den Veranstaltern mit Christiane Strub und Rainer Heubeck an der Spitze sehr viel auch mit Kultur zu tun. Das leben auch alle Aussteller mit ihren Produkten. © Robert Renner