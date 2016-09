Weißenburg: CSU will Gutachten fürs Neulinger-Areal

Investor soll nachweisen, dass Erlebnisgastronomie keine negativen Auswirkungen hat - vor 51 Minuten

WEISSENBURG - Die Weißenburger CSU fordert ein Gutachten zum Neulinger-Gelände. Wie mehrfach berichtet, soll das städtebauliche Filetstück am Ostrand der Altstadt neu bebaut werden. Nur über das Wie ist man sich nicht einig. Die Christsozialen vermissen einem Pressetext von Fraktionsvorsitzendem Klaus Drotziger zufolge dabei auch einen „vehementen Einsatz“ von Oberbürgermeister Jürgen Schröppel für ein Hotel.

Die Schokoladenseite der Weißenburger Altstadt: Der Seeweiher liefert Idylle pur. Dies sollte bei der Neubebauung des Neulinger-Areals genutzt werden. © Renner



Die Schokoladenseite der Weißenburger Altstadt: Der Seeweiher liefert Idylle pur. Dies sollte bei der Neubebauung des Neulinger-Areals genutzt werden. Foto: Renner



Das Projekt wird viel diskutiert. Strittig ist vor allem die Frage, ob die Bäckerei Schmidt mit einem großen „Genießertreff“, ähnlich wie in Schwabach, Roth oder Hilpoltstein dort einziehen darf oder ob ein solcher Gastronomiebetrieb schädliche Auswirkungen auf die Altstadt hat. Doch eine Lösung zeichnet sich bisher nicht ab.

Dabei wäre die nach Darstellung der CSU „simpel“: „Man müsste nur die Vorschriften des Bundesbaugesetzes befolgen“, schreibt Drotziger. Denen zufolge müsse der Bauantragsteller durch ein Gutachten die Unschädlichkeit seines Bauvorhabens für die Altstadt nachweisen. „Wenn ein solches Gutachten durch einen unabhängigen und von der Stadt mitzubestimmenden Gutachter erstellt würde, wäre die ,Glaubensfrage‘, wie groß ein Bäcker Schmidt auf dem Neulinger-Gelände sein darf sachlich beantwortet. Der Stadtrat könnte sachgerecht entscheiden und der Bauherr ohne weiteren zeitlichen Verzug voran kommen“, ist Drotziger überzeugt.

Die CSU-Fraktion stelle sich seit geraumer Zeit die Frage, „warum der Oberbürgermeister dem Bauantragsteller und dem Stadtrat nicht schon längst diesen Weg vorgeschlagen“ habe. „Hat er Angst vor dem Ergebnis dieses Gutachtens, weil das Ergebnis nicht so sein könnte, wie er und seine Fraktion sich das vorstellen“, fragt der Christsoziale. Seine Partei fordere, „dass – statt einer weiteren Diskussion mit wenig belastbaren Argumenten – ein solches Gutachten vom Bauherrn eingefordert“ werde, „um erforderliche Entscheidungen auf eine sachliche Basis zu stellen“.

Die CSU-Fraktion stelle „sich im Übrigen auch die Frage, warum mit der Idee, auf dem Neulinger-Gelände ein Hotel Garni zu errichten, vom Oberbürgermeister so zögerlich und vage umgegangen“ werde. In der vom Stadtrat für nicht wenig Geld in Auftrag gegebenen Hotelstudie habe sich dieser Standort als der beste dargestellt. Drotziger: „Wo ist der vehemente Einsatz des Oberbürgermeisters dafür, dass neben einer gastronomischen Nutzung des Neulinger-Geländes dort auch ein Hotel entsteht?“

Der Bauherr scheine sich einer solchen Variante keineswegs grundsätzlich zu verschließen, bekomme „aber von der Stadtführung anscheinend widersprüchliche Antworten, statt eines eindeutigen Zeichens“, beklagt der Christsoziale.

In der Frage, ob ein Schmidt-„Genießertreff“ auf dem Neulinger-Areal angesiedelt werden darf, prallen die Meinungen nach Drotzigers Lesart „hart aufeinander“. Verschiedenste Begründungen würden sowohl dafür angeführt, warum dies auf keinen Fall sein dürfe, als auch dafür, warum man sich eine solche Chance für Weißenburg nicht entgehen lassen dürfe.

Fakt ist aber: „Es besteht derzeit eine historische Chance, eine altstadtnahe Fläche einer neuen und sinnvollen Nutzung zuzuführen, welche Weißenburg voran bringt“, wie Drotziger schreibt. Die CSU-Fraktion sieht dabei das Neulinger-Gelände und den Seeweiher „in einem untrennbaren Zusammenhang“. Der Fraktionschef: „Der Seeweiher als ein Sahnestück Weißenburgs lädt bislang leider weder Weißenburger noch Touristen zum Verweilen ein. Ein Cafe oder eine andere gastronomische Einrichtung auf dem Neulinger-Gelände mit einer entsprechenden Sonnenterrasse und Blick auf den Seeweiher böte genau diese Möglichkeit.“

Egal mit wem man in Weißenburg auch spreche, beim Thema „Essen und Trinken am Seeweiher“ ernte man „zumeist zustimmendes Nicken“. Aber wie groß dürfe eine solche Gastronomie sein, ohne dem Geschäftsleben der Altstadt zu schaden?

Zahlen nur wenig belastbar

In Hilpoltstein betreibe die Bäckerei Schmidt einen „Genießertreff“ mit circa 500 Quadratmeter Gesamtfläche, in Roth seien es sogar über 700 Quadratmeter. Reinhard Hutzelmann vom Büro Geoplan habe „in einer nicht öffentlichen Klausursitzung des Stadt-rats Zahlen über angeblich drohende Umsatzverluste der Altstadt-Gastronomie bei einem ähnlich großen Café in Weißenburg vorgetragen“.

Wie berichtet, hatte Linken-Stadtrat Erkan Dinar in­terne Informationen aus dieser Sitzung veröffentlicht und Front gegen das Vorhaben gemacht. Er befürchtet eine Schwächung der bestehenden Gastronomie. „Dass Herr Hutzelmann in dieser Klausursitzung einen wesentlichen Teil seiner Zahlen als nur bedingt belastbar bezeichnet hat, blieb dabei jedoch verschwiegen“, merkt Drotziger nun an.

Nicht belastbare Zahlen könne man glauben oder nicht. „Die Stadträte sollten aber bei solch weitreichenden Entscheidungen nicht ,glauben‘ müssen, sondern belastbare Zahlen und Fakten für ihr Votum haben“, meint Drotziger und schreibt weiter: „Von daher führt zum jetzigen Zeitpunkt eine Diskussion um diese ,Glaubensfrage‘, ab welcher Größe ein solches Café beziehungsweise eine gastronomische Einrichtung für das Geschäftsleben in der Altstadt schädlich ist, nicht weiter.

Robert Renner