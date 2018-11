Weißenburg hat ein professionelles Tonstudio

Michael Gabler hat sich das Musikstudio Nordklang eingerichtet - vor 48 Minuten

WEISSENBURG - „About“ ist der Titel des Konzerts von Michael Gabler am Freitag, 30. November, ab 20 Uhr auf der Luna Bühne. Der Weißenburger Musiker und Sänger hat nach seiner Hamburger Zeit wieder in Weißenburg Wurzeln geschlagen und sein Portfolio erweitert. In der Dettenheimer Straße 10 betreibt er nun das Musikstudio Nordklang.

Zwei Standbeine: Michael Gabler ist staatlich geprüfter Musiker. In der Dettenheimer Straße in Weißenburg bietet er nun Gesangs- und Gitarrenunterricht an . . . Foto: Musikstudio Nordklang



Es findet sich im Gebäude von Früchte Lindner, in dem unter anderem auch der C+C-Großmarkt und das Sportstudio Wug-Fit beheimatet sind. Dort bietet der staatlich geprüfte Musiker nicht nur professionellen Gesangs- und Gitarrenunterricht an, sondern auch professionelle Aufnahmen von Musik und Stimme. „Es ist ein Experiment, mal schauen, wie ein Tonstudio in Weißenburg läuft“, sagt der gebürtige Burgsalacher.

Ein solches Angebot gibt es im weiten Umkreis nicht – zumindest für jene Genres, in denen Gabler zu Hause ist. Anders sieht es im Schlagerbereich aus, wo Stefan Pössnicker äußerst erfolgreich sein Label Mania Music in Rehlingen betreibt.

. . . und betreibt das professionelle Musikstudio Nordklang für Aufnahmen aller Art. Freitagabend tritt der gebürtige Burgsalacher mit der markanten Stimme in der Luna Bühne auf und bietet ein Unplugged-Programm. Foto: Musikstudio Nordklang



Doch Schlager sind nicht die Welt von Michael Gabler, sein Hauptaugenmerk liegt bei Rock und Pop. Und in diesen Stilrichtungen wird wohl auch der Schwerpunkt seines Musikstudio liegen. Wenngleich er sich auch Produktionen vorstellen kann. Unlängst hatte er eine Anfrage aus dem Bereich Deutsch-Rap. Eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung. „Ich bin bereit, daran zu wachsen“, sagt Gabler und fügt hinzu: „Jeder, der Lust hat, Musik zu machen, ist hier herzlich willkommen.“

In Kürze will er auch ein Studio-Demo aufnehmen, um präsentieren zu können, wie sein Studio klingt. Michael Gabler hatte einen Akustiker vor Ort geholt, der die Räume, in de­nen zuvor die Büros eines Industriebetriebs untergebracht waren, ausgemessen und optimiert hat.

Musikproduktion und Bandaufnahmen, aber auch Werbespots und Live-Recordings gehören zur Bandbreite des Musikstudio Nordklang. Die Grundlagen dafür hat Gabler bei seiner zweijährigen Ausbildung 2016 und 2017 an der Hamburg School of Music erworben, wo er sich nicht nur gesanglich und als Gitarrist weitergebildet hat, sondern auch in Musikproduktion unterrichtet wurde. Danach hat er viel autodidaktisch gearbeitet, schildert Gabler. „Man kann da unheimlich viel selber machen“, sagt der Singer-Songwriter und hofft, dass sich viel Interesse an seinem Studio regt.

Gut ist derzeit die Nachfrage nach Gitarre- und Gesangsunterricht bei ihm. Egal ob Anfänger oder auch Fortgeschrittene, Gabler gibt sein Wissen und seine Erfahrung gerne weiter. Wer Freude an Musik hat, ist bei ihm gut aufgehoben und kann auch einfach erst einmal reinschnuppern oder sich einen Gutschein schenken lassen für eine oder mehrere Unterrichtsstunden.

Wer die Lieder des Musikers mit der markanten Stimme und dem intensiven Akustikgitarrenspiel mag, der hat morgen Gelegenheit, ihn live auf der Luna Bühne in Weißenburg zu erleben. Mal melancholisch, mal energiegeladen, mal emotional, mal impulsiv erzählt er seinem Publikum kleine Geschichten, die einen auch zum Nachdenken anregen.

Mit dabei sein werden sicher auch Songs aus seinem Album „Little Hearts And Lost Stories“, das er nach seiner Hamburger Zeit im Oktober vergangenen Jahres im Weißenburger Wildbadsaal präsentierte. Die Songs des Studioalbums bewegen sich mu­sikalisch wie inhaltlich zwischen zwei Welten – der Millionenmetropole Hamburg und der beschaulichen Heimat Weißenburg – und beziehen gerade aus dieser Kluft ihren Reiz.

Robert Renner