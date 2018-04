Weißenburg: Immobilienpreise schießen durch die Decke

Studie hat höchste Steigerung in Deutschland festgestellt - vor 2 Stunden

WEISSENBURG - Immer wieder wird über eine mögliche Immobilienblase am deutschen Markt diskutiert. Dass die Nachfrage den Preis reguliert, ist eine alte Weisheit der Marktwirtschaft. Dass die Theorie aber auch stimmt, belegt ein weiteres Mal eine Studie, die die Postbank in Auftrag gegeben hat

Die Immobilienpreise sind in den vergangenen zehn Jahren in Weißenburg-Gunzenhausen durch die Decke gegangen. Das legt eine Studie der Postbank nahe, die dem Landkreis sogar den höchsten Preisanstieg bei Immobilien in ganz Deutschland bescheinigt. Das liege unter anderem daran, dass es einen Nachholbedarf gebe. © Rainer Heubeck



Die Immobilienpreise sind in den vergangenen zehn Jahren in Weißenburg-Gunzenhausen durch die Decke gegangen. Das legt eine Studie der Postbank nahe, die dem Landkreis sogar den höchsten Preisanstieg bei Immobilien in ganz Deutschland bescheinigt. Das liege unter anderem daran, dass es einen Nachholbedarf gebe. Foto: Rainer Heubeck



Die Studie beweist sogar, dass es im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen auf dem Immobilienmarkt den rasantesten Preisanstieg in ganz Deutschland gibt. Die boomende Nachfrage auf dem deutschen Immobilienmarkt hat der Studie zufolge auch 2017 die Preise nach oben getrieben. Im bundesweiten Schnitt gab es einen Anstieg von inflationsbereinigt 5,5 Prozent, wie aus dem Wohnatlas der Postbank hervorgeht. In 242 von 401 Kreisen und Städten war der Wohnraum teurer als im Jahr zuvor.

Vor allem in den Metropolen ging es kräftig bergauf.Durchschnittlich 6789 Euro muss­ten Immobilienkäufer dort pro Quadratmeter Wohnfläche zahlen – 8,6 Prozent mehr als 2016. Laut der Studie steigen die Preise im Umland von Großstädten ebenfalls deutlich. Vor allem das Kaufpreisniveau in den genannten Speckgürteln der großen Städte war 2017 sehr hoch.

Doch auch außerhalb der klassischen Speckgürtel rund um die Metropolen entstehen Trend-Regionen, weiß der Wohnatlas. Ihm zufolge sind Immobilienkäufer und Pendler auch bereit, für geringere Quadratmeterpreise längere Wege in die Großstädte in Kauf zu nehmen.

So ist beispielsweise der Landkreis Erding für die Münchner die nächstgünstigere Alternative, weil dort die Preise noch knapp unter 4000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen. Die Bundesbank hält Immobilien in vielen Großstädten für deutlich überbewertet und spricht von Übertreibungen von etwa 15 bis 30 Prozent.

Satter Preisanstieg

Für den Preisauftrieb bei Immobilien sorge vor allem die anhaltende Niedrigzinsphase, die das sogenannte "Betongold", also Immobilien, für Investoren und Sparer zu einer gefragten Anlage macht. Den mit Abstand rasantesten Preisanstieg verzeichnete laut der Analyse der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Dort errechneten die Studienmacher zum Teil eine Preissteigerung von 25 Prozent für Wohnungen und Häuser.

Eine Entwicklung, die die Immobilienexperten der Banken im Landkreis natürlich kennen und damit erklären, dass es hier in der Region im Immobilienbereich zu einen eine hohe Nachfrage und zum anderen auch einen "Nachholbedarf" gebe. Jahrelang waren die Immobilienpreise hier besonders günstig. Prozentual wirkt sich ein Preisanstieg von beispielsweise 50.000 Euro in zehn Jahren in einer günstigen Region natürlich massiver aus: Kostete ein Einfamilienhaus vor zehn Jahren zum Beispiel noch 250.000 Euro und jetzt 300.000 Euro, so ist das ein Preisanstieg von 20 Prozent.

Auch bei den begehrten Eigentumswohnungen, weiß Raiffeisenbank-Vorstand Wilfried Wiedemann, haben die Preise ordentlich zugelegt, was wohl auch an den zahlreichen Neubauten liegen dürfte. So zahlt man für den Quadratmeter in Weißenburg derzeit bereits rund 3600 Euro pro Quadratmeter. Ein Preisanstieg, der prozentual gesehen in ganz Deutschland überdurchschnittlich hoch ist.

Markus Steiner