Weißenburg ist Treffpunkt für Frauen und Juniorinnen

Kreisendrunden am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Januar, in der Landkreishalle - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Es geht weiterhin rund in der Weißenburger Landkreishalle. Dort werden am heutigen Samstag und morgigen Sonntag, 21. und 22. Januar, die Hallenfußball-Kreisendrunden der Frauen und Juniorinnen (U17, U15 und U13) ausgetragen.

Alle zwei Jahre wieder: 2015 trafen fand zuletzt die Frauen-Endrunde in der Weißenburger Landkreishalle stat. Damals spielte unter anderem der gastgebende DSC und der TSV Röttenbach gegeneinander (unser Bild). © Archivfoto: Mühling



Alle zwei Jahre wieder: 2015 trafen fand zuletzt die Frauen-Endrunde in der Weißenburger Landkreishalle stat. Damals spielte unter anderem der gastgebende DSC und der TSV Röttenbach gegeneinander (unser Bild). Foto: Archivfoto: Mühling



Die Turniere mit acht beziehungsweise sieben Mannschaften laufen an beiden Tagen unter der bewährten Regie des Ausrichters DSC Weißenburg, der zahlreiche Helferinnen und Helfer im Einsatz hat und den besten Hallenteams aus der Region zwei Tage lang einen schönen Rahmen bieten will.

Der DSC ist selbst mit seiner Frauenmannschaft im Rennen. Aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen haben sich ferner der FC Frickenfelden (Frauen), die SG Eintracht Kattenhochstatt (U17), die SG DJK Fiegenstall, die SG BV Bergen und der FV Dittenheim (alle U15) qualifiziert. Keine Vorrunde gab es – im Gegensatz zu den anderen Altersklassen – bei den U13-Mädchen. Hier mischen aber ebenfalls Fiegenstall und Dittenheim mit.

Bei den Frauen hat Kreisspielleiterin Sandra Hofmann die beiden Endrunden-Gruppen gelost. Am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr ergibt sich folgende Konstellation, Gruppe A: SV Sulzkirchen (Bezirksoberliga), SG FC Röthenbach bei Altdorf, FC Frickenfelden und DJK Veitsaurach (alle Kreisklasse); Gruppe B: SV Leerstetten (Landesliga), FC Altdorf (Bezirksoberliga), DSC Weißenburg (Bezirksliga) und TV 1848 Schwabach (Kreisliga).

Nominell gesehen ist die Gruppe B eindeutig stärker besetzt, und man darf gespannt sein, ob es die Gastgeberinnen angesichts der starken Konkurrenz ins erhoffte Halbfinale schaffen. Vor allem Leerstetten als letztjähriger Kreismeister und damit Titelverteidiger sowie Altdorf als Vizemeister sind auch heuer wieder heiße Titelkandidaten. Leerstetten gewann das Finale des Vorjahres mit 3:0 gegen Altdorf. Der DSC Weißenburg wurde Fünfter durch ein 2:0 gegen die „48erinnen“ aus Schwabach.

Am Vormittag treten heute bereits ab 9.00 Uhr die U15-Mädchen in Weißenburg an, wobei Bergen in einer Gruppe mit Hilpoltstein, Abenberg und Leerstetten spielt. Fiegenstall trifft auf Dittenheim, Obereichstätt und Ezelsdorf. Der Sonntag, 22. Januar, wird mit den U13-Juniorinnen eröffnet, die ab 9.00 Uhr mit sieben Teams im Modus „Jeder gegen Jeden“ spielen: TSV Wassermungenau, SV Leerstetten, FC Ezelsdorf, TV Hilpoltstein, FV Obereichstätt, FV Dittenheim und SG DJK Fiegenstall.

Abgerundet wird das lange Turnierwochenende mit der Entscheidung bei den U17-Juniorinnen am Sonntagnachmittag ab 14.00 Uhr. Mit von der Partie ist hier die SG Eintracht Kattenhochstatt als einziger Vertreter des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen. Die Eintracht-Mädels treffen in der Gruppe B auf Hilpoltstein, Schwabach und Obereichstätt. In der Gruppe A peilen die Teams aus Stauf, Laibstadt, Sindlbach und Feucht das Halbfinale an. Abschluss der U17 und damit auch der gesamten Kreismeis-terschaft bei den Mädels ist ab 18.15 Uhr mit dem Endspiel.

Nachstehend die Einteilung der vier Endrundenturniere in der Weißenburger Landkreishalle an diesem Wochenende.

Frauen-Endrunde am heutigen Samstag, 21. Januar, ab 14.00 Uhr: Gruppe A: SV Sulzkirchen, FV Röthenbach bei Altdorf, FC Fri-ckenfelden, DJK Veitsaurach; Gruppe B: SV Leerstetten, DSC Weißenburg, FC Altdorf, TV 1848 Schwabach; Halbfinale ab 17.00 Uhr; Platzierungsspiele ab 17.30; Endspiel ab 18.15 Uhr.

U17-Juniorinnen-Endrunde am morgigen Sonntag, 22. Januar, ab 14.00 Uhr: Gruppe A: SV Stauf, DJK Laibstadt, SG FC Sindlbach, SG TSV Feucht; Gruppe B: TV Hilpoltstein, SG Eintracht Kattenhochstatt, TV 1848 Schwabach, FV Obereichstätt; Halbfinale ab 17.00 Uhr; Platzierungsspiele ab 17.30; Endspiel ab 18.15 Uhr.

U15-Juniorinnen-Endrunde am heutigen Samstag, 21. Januar, ab 9.00 Uhr: Gruppe A: TV Hilpoltstein, SG SV Abenberg, SV Leerstetten, SG BV Bergen; Gruppe B: FC Ezelsdorf, SG DJK Fiegenstall, FV Dittenheim, FV Obereichstätt; Halbfinale ab 11.45 Uhr; Platzierungsspiele ab 12.15 Uhr; Endspiel ab 13.00 Uhr.

U13-Juniorinnen-Endrunde am morgigen Sonntag, 22. Januar, ab 9.00 Uhr: TSV Wassermungenau, SV Leerstetten, FC Ezeldorf, TV Hilpoltstein, FV Obereichstätt, FV Dittenheim, SG DJK Fiegenstall; Modus: Jeder gegen Jeden; letztes Spiel um 13.00 Uhr.

Uwe Mühling