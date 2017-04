Weißenburg reagiert auf Grüngutverordnung

Neue Abgabemöglichkeiten für Grasschnitt und Äste - 09.04.2017 06:00 Uhr

WEISSENBURG - Wohin mit dem Grüngut? Das ist derzeit eine oft gestellte Frage bei den Hobbygärtnern und Gartenbesitzern in der Region. Seitdem es gesetzlich verboten ist, Holzschnitt und Äste im eigenen Garten zu verbrennen, sind viele Bürger in Weißenburg verunsichert. Doch es ist eine gute Lösung in Sicht – mit verschiedenen Alternativen.

Neue Regelung für Grüngut und Baumschnitt: Am ehemaligen Schuttplatz am Lehenwiesenweg kann an jedem ersten Samstag im Monat kostenlos Baum-, Hecken- und Sträucherschnittgut abgegeben werden. © Markus Steiner



Wie wichtig das Thema ist, kann man schon daran erkennen, dass Oberbürgermeister Jürgen Schröppel sich der Sache selbst angenommen hat und in einer kleinen Pressekonferenz gestern Früh die Neuregelung erklärte, die ab sofort im Stadtgebiet und den Ortsteilen gilt. Die Neuregelung sieht so aus: Baum, Hecken- und Sträucherschnittgut kann an jedem ersten Samstag im Monat am ehemaligen Schuttplatz am Lehenwiesenweg in Weißenburg von 9.00 bis 12.00 Uhr kostenlos abgegeben werden. Die nächsten Termine sind am Samstag, 6. Mai, und am Samstag, 3. Juni.

Grüngutabfälle, wie Gras, Laub, Stauden oder sonstiges kompostierbares Gartenmaterial, kann auf zwei verschiedene Arten entsorgt werden. Entweder über die saisonale Biotonne, die der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen von Mai bis Oktober wöchentlich leert. Hier steht entweder eine 80-Liter-Tonne (2,19 Euro pro Monat) oder eine 240-Liter-Tonne (6,57 Euro pro Monat) zur Wahl. Schröppel zufolge ist diese Entsorgungsmöglichkeit sein persönlicher Favorit: „Zum einen ist das für die Bürger am bequemsten, wenn das Grüngut direkt vor der Haustür abgeholt wird. Zum anderen ist der Preis überaus moderat.“

Frühere Annahmestellen geschlossen

Die bisherigen Grüngutannahmestellen (zum Beispiel in Holzingen bei Landwirt Erwin Kraft in der Hauptstraße) sind dagegen ab sofort geschlossen. Aus gesetzlichen Gründen darf dort kein Grüngut mehr angenommen werden, weil dieses, bevor es (wie früher) auf den Feldern ausgebracht wird, seit Anfang dieses Jahres erst thermisch behandelt werden muss. Auch der Holzplatz in Holzingen nach dem Ortsausgang in Richtung Bubenheim wurde inzwischen geschlossen, berichtete Schröppel.

Die Stadt Weißenburg bietet aber ab sofort eine neue Annahmestelle für Grüngut am städtischen Bauhof/Gartenamt in der Industriestraße (gegen­über Reifen Nabholz). Dort können Weißenburger Bürger ab Mittwoch, 19. April, und danach an jedem Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr und jedem Samstag von 13.00 bis 15.00 Uhr Grüngutabfälle (Gras, Laub, Stauden) in Kleinmengen abgegeben werden.

Bis zu einem halben Kubikmeter werden zwei Euro verlangt, jeder weitere angefangene halbe Kubikmeter kostet 3,50 Euro. Ein Kubikmeter Grüngut kostet damit sieben Euro. OB Schröppel erklärte die Kostenstaffelung mit einem Beispiel: „Bei einer Anlieferung von 0,8 Kubikmeter werden 5,50 Euro fällig. Bei einer Anlieferung von 1,4 Kubikmetern zahlt man 10,50 Euro.“

Das Stadtoberhaupt ist froh, dass den Weißenburger Bürgern ab sofort eine relativ unbürokratische Lösung geboten wird, die auf der anderen Seite aber auch dem Umweltschutz Rechnung trägt. Denn die bisherigen Regelungen bargen auch eine Gefahr: dass bei der unkontrollierten Anlie­ferung von Grüngut unter Umständen immer wieder einmal Hausmüllreste oder Schutt mitentsorgt wurden.

Dass die Bürger künftig für die Entsorgung ihre Grünguts etwas zahlen müssen, sei nachvollziehbar: „Müllentsorgung kostet immer etwas.“ Wer sich mit dem Gedanken tragen sollte, sein Grüngut einfach in den Wald zu kippen, sollte diesen Plan schnell wieder verwerfen: Auch das Entsorgen von Grüngut ist strafbar und kann teilweise erhebliche Bußgelder kosten.

