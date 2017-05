Weißenburg: Römerleben für Kinder

Angebot der Museen in den Pfingstferien - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - In den Pfingstferien können Kinder in den Römischen Thermen und – bei gutem Wetter – auf dem Kastellgelände das Leben der Soldaten und Handwerker zu Zeiten Biricianas, des römischen Weißenburg, entdecken.

Die spinnen die Römer: Ob Obelix mit seiner Schlussfolgerung über die Besatzermacht wirklich richtig liegt, können die Kinder in den Pfingstferien erkunden, indem sie in die Rolle eines römischen Soldaten schlüpfen. © Museen



Am 6. und 7. Juni von 10.00 bis 15.00 Uhr wird „Die Welt eines Soldaten“ im Mittelpunkt der Aktion stehen. Die hohe Kunst des Knochenschnitzens ist am 8. Juni von 10.00 bis 16.00 Uhr bei „Knochenarbeit“ zu erlernen.

In dem zweitägigen Programm „Die Welt eines Soldaten“ erleben die Kinder den Alltag eines Auxiliars. Wagemutige Mädchen und Jungen können sich an diesen Tagen der römischen Armee anschließen. Die neuen Rekruten bekommen eine umfassende Einführung in das Leben im Kastell und lernen kleine römische Köstlichkeiten zuzubereiten, da sogar der stärkste Kämpfer für sein Mittagessen selbst verantwortlich war. Die Anwärter stellen sich, um für den Ernstfall gerüstet zu sein, einen Schild aus Holz und Sandalen aus Leder her. Danach erlernen und trainieren sie die Kommandos und Formationen – natürlich auf Lateinisch.

Zusammen mit Astrid Dingeldey (Drechselmeisterin und Knochenschnitzerin) – einer Fachfrau für römisches Knochenhandwerk – entde­cken die Kinder in „Knochenarbeit“, welch wundervollen Gegenstände aus Knochen, Geweih und Horn produziert werden können. Nach einer Einführung in die unterschiedlichen Materialien und Werkzeuge stellen die Kinder aus echten Knochen kleine, wunderschön verzierte Gegenstände her, die sie natürlich mit nach Hause nehmen dürfen.

Die Welt eines Soldaten wird am 6. und 7. Juni von 10.00 bis 15.00 Uhr vorgestellt. Treffpunkt ist bei den Römischen Thermen, bei gutem Wetter geht es dann auf das Kastellgelände. Der Zwei-Tages-Pass kostet 15 Euro pro Teilnehmer. Um das Thema „Knochenarbeit“ geht es am 8. Juni von 10.00 bis 16.00 Uhr. Treffpunkt ist abermals bei den Römischen Thermen. Der Tages-Pass kostet hierfür zehn Euro pro Teilnehmer. Wer an allen drei Tagen dabei ist, zahlt nur 20 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Wer sich einen Platz sichern möchte, kann sich seinen Pass im Vorverkauf holen. Weitere Infos unter www.museen-weissenburg.de.