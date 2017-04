Weißenburg und Ramsberg/St. Veit im Pokal-Halbfinale

TSV 1860 Weißenburg besiegte Henger – Die SG gewann in Großschwarzenlohe - 07.04.2017 08:23 Uhr

WEISSENBURG - Drei der vier Halbfinalisten im Fußball-Totopokal der Herren des Kreises Neumarkt/Jura kommen diese Saison aus dem Jura Süden.

Wettlauf in Richtung Halbfinale: Der TSV 1860 Weißenburg (rechts Lukas Siol und Hannes Herrmann) setzte sich am Ende knapp mit 1:0 gegen den Henger SV durch und spielt nun im Halbfinale beim SV Cronheim. © Uwe Mühling



Wettlauf in Richtung Halbfinale: Der TSV 1860 Weißenburg (rechts Lukas Siol und Hannes Herrmann) setzte sich am Ende knapp mit 1:0 gegen den Henger SV durch und spielt nun im Halbfinale beim SV Cronheim. Foto: Uwe Mühling



Beim Viertelfinale am Mittwochabend setzten sich neben dem Bezirksligisten TSV 1860 Weißenburg (1:0 gegen den Henger SV) auch die beiden Kreisligisten SG Ramsberg/St. Veit (2:0 beim SC Großschwarzenlohe) und der SV Cronheim (5:0 beim Kreisklassisten TSV Burgthann) durch. Die Tore für Cronheim erzielten Marco Dölfel (3) und Tobias Brandner (2). Lediglich der TSV Absberg (Kreisklasse) musste mit einem 1:3 gegen den BSC Woffenbach die Segel streichen (TSV-Tor durch Maximilian Köbler) und ist so­mit aus dem Rennen.

Im Halbfinale am Mittwoch, 19. April, haben die Ramsberg-Veiter (Kreisliga Süd) nun Heimrecht gegen den Bezirksligisten aus Woffenbach. Die Weißenburger müssen auswärts beim Kreisligisten SV Cronheim ran. Das abschließende Kreispokal-Endspiel ist auf Montag, 1. Mai, terminiert.

TSV 1860 WUG – Henger SV 1:0

Während die Weißenburger weitgehend mit ihrer zweiten Mannschaft (U23) um Kapitän Stefan Müller antraten, kam der Henger SV mit einer Mischung aus „Erster“ und Reserve in den Sportpark Rezataue. Zwischen den beiden abstiegsbedrohten Bezirksliga-Vereinen entwickelte sich ein Spiel, in dem die Höhepunkte zunächst dünn gesät waren. In der 33. Minute musste TSV-1860-Keeper Dominic Rogner erstmals eingreifen und lenkte einen Schuss von Norbert Hu­ber zur Seite ab. Auch auf der Gegenseite war der Torwart gefragt, als Benedikt Auernhammer nach Steilpass von Maik Wnendt abzog. Allerdings blieb auch hier der Schlussmann Martin Bachhofer der Sieger.

In der zweiten Hälfte hatte Wnendt eine gute Möglichkeit, doch seinen Schuss von halblinks wehrte der HSV-Keeper zur Ecke ab (60.). Das Tor des Tages fiel in der 73. Minute: Marco Jäger wurde im Strafraum umgestoßen. Schiedsrichter Florian Kleemann (VfL Treuchtlingen) entschied auf Elfmeter, und Jäger verwandelte selbst zum 1:0. Die Henger versuchten in der Schlussphase noch zum Ausgleich zu kommen und ein Elfmeterschießen zu erzwingen, doch Philipp Koszil setzte die beste Möglichkeit bei einem Freistoß in der 94. Minute drüber. Mit dem Sieg und dem Sprung ins Halb­finale zeigte sich Weißenburgs Trainer Christoph Jäger rundum zufrieden: „Das war eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft.“

TSV 1860 Weißenburg: Rogner, Siol, Müller, Riedel, Marco Jäger, Strobel, Auernhammer, Herrmann, Wnendt, Loy, Schneider (eingewechselt: Forster, Er, Schiele).

SC Groß’lohe – SG Ramsberg/Veit 0:2

Im Duell der beiden Verfolger-Teams aus den Kreisligen – Ramsberg/St. Veit ist Sechster der Gruppe Süd, Großschwarzenlohe Dritter der Gruppe Nord – ging es furios los. Zuerst traf SG-Spieler Nico Schwarzer nach feinem Dribbling aus spitzem Winkel den Pfosten des SC-Tores; im direkten Gegenzug tauchte Jannik Hettwer frei vor Keeper Markus Kluy auf und zielte ebenfalls an den Pfosten. Nach zehn Minuten ging die SG dann in Führung. Schwarzer setzte sich bis an die Grundlinie durch, spielte auf Marco Böhm zurück, und dieser vollstreckte zum 0:1 unter die Latte. Großschwarzenlohe, das am Wochenende mit 0:6 im Spitzenspiel gegen Wolfstein verloren hatte, spielte weiter nach vorne, vergab aber bis zur Pause zwei gute Chancen durch Sven Bauer.

In Halbzeit zwei war die SG zur Umstellung gezwungen. Torjäger Ivan Wild aus der Reserve kam herein und spielte kurz darauf wunderbar in den Lauf von Patrick Habel. Der wiederum legte perfekt für Zalan Toth auf, der aus 20 Metern fulminant zum 0:2 einschoss. Großschwarzenlohe steckte nicht auf, scheiterte durch Soner Uluca jedoch an Kluy, und Goalgetter Bauer brachte den Ball nicht im leeren Kasten unter. Auf der Gegenseite hätten Tobias Preiss und Wild noch erhöhen können, vergaben aber ihre Möglichkeiten für Ramsberg/St. Veit. Zum Schluss zog sich Schiedsrichter Frank Mühlenberg noch den Unmut der SC-Fans zu, als er den eingewechselten Michael Nierlich binnen zehn Minuten mit Gelb-Rot vom Feld schickte.

SG Ramsberg/St. Veit: Kluy, Tobias Seitz, Patrick Haueis, Dominik Seitz, Egerer, Dietrich, Toth, Huf, Schwarzer, Habel, Böhm (eingewechselt: Wild, Preiss und Christian Lechner).