Bilder von einem sehenswerten Ringerabend: In der Bayernliga-Nord unterlag die junge Staffel des TSV 1860 Weißenburg vor schöner Kulisse mit 14:20 gegen den Tabellenzweiten SC 04 Nürnberg. Simon Will, Lukas Stengel, Csaba Hahn und Adam Mertse holten die vier Siege für die Gastgeber. © Uwe Mühling

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Berufsausbildungsmesse BAM zeigt Jobwunder im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Früher konnten sich die Unternehmen ihre Azubis aussuchen, heute suchen sich die Azubis das Unternehmen aus. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich gedreht. Deswegen ist die Berufsausbildungsmesse Altmühlfranken ein wichtige Form der Wirtschaftsförderung für die Unternehmen in der Region. Denn: wer in Zukunft Erfolg haben will, muss sehen, dass er seine Fachkräfte bekommt.

Das Line up fürs Heimspiel Festival 2019 Bausa, Joris sowie Dicht&Ergreifend sind die Headliner des Heimspiels 2019 im Weißenburger Bergwaldtheater. Das Festival eröffnet am 25. Mai die Saison im Bergwaldtheater. Bis zu 4000 Besucher sollen wieder in einer der schönsten Festival-Locations in Franken feiern. Das Weißenburger Tagblatt ist als Mitveranstalter mit an Bord.

Werbung für Basketball Insgesamt 21-mal wechselte die Führung, doch am Ende hatten die VfL-Baskets in einem hoch spannenden Mittelfranken-Der­by mit 90:88 die Nase vorne und eroberten Rang drei in der 1. Regionalliga Südost. Der Erfolg bei den hapa Ansbach (auch Pi­ranhas genannt) war der fünfte Saisonsieg für die Treuchtlinger – und das vor der tollen Kulisse von 1 000 Zuschauern, von denen viele den VfL unterstützten. Bester Punktesammler der Gäste war Tim Eisenberger mit 19 Zählern.