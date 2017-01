Weißenburg: Zwei Drogentote in zwei Wochen

Überdosis laut Obduktion Todesursache - vor 9 Minuten

WEISSENBURG - Im vergangenen Dezember sind im Stadtgebiet zwei Männer tot in ihren Wohnungen aufgefunden worden. Gerichtsmedizinische Untersuchungen haben nun festgestellt, dass in beiden Fällen eine Überdosis Drogen die Todesursache war, wie die Polizei mitteilt.

Am 30. Dezember wurde ein 25-Jähriger in der Nacht von einem Bekannten leblos in seinem Zimmer vorgefunden. Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes blieben erfolglos. Im Schlafzimmer der Wohnung wurden Rauschgiftutensilien aufgefunden.

Bereits am 17. Dezember wurde ein 49-Jähriger kurz vor 9 Uhr ebenfalls tot in seiner Wohnung entdeckt. Auch hier wurden drogentypische Gegenstände im Zimmer vorgefunden. Um welche Art Rauschgift es sich in beiden Fällen handelt ist noch unklar und soll nun durch ein chemisch-toxikologisches Gutachten ein Erfahrung gebracht werden.

fas